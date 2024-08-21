Турэксперт Горин: Цены на отдых в бархатный сезон будут на 10-20% ниже, чем летом

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Впрочем, всем тем, кто не успел попутешествовать этим летом, расстраиваться все же не стоит — впереди ожидают два теплых осенних месяца, которые принято называть бархатным сезоном. Причем цены на отдых в сентябре — октябре будут на 10-20% ниже, чем в июле и августе. Об этом Общественной службе новостей рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
«Мы рекомендуем заранее планировать путешествие».
По его словам, россиянам, желающим спланировать отпуск в последний момент, нужно учитывать, что ценообразование на отели и транспорт носит динамический характер.
«Конечно, еще можно найти путешествия под свой вкус и бюджет. Но основной вопрос — это транспортная доступность. Авиационные и железнодорожные билеты по популярным направлениям есть, но по более существенно высоким ценам. Поэтому мы рекомендуем заранее планировать путешествие. Например, сейчас стартовали акции раннего бронирования уже на зимний сезон, — говорит эксперт. — Бронирование путешествий в последний момент, конечно, возможно, но горящих туров как таковых нет уже несколько лет. Иногда действительно бывают хорошие спецпредложения прямо перед поездкой, но на это лучше не рассчитывать. Путешествие накануне может оказаться попросту дороже, хотя места по многим направлениям в определённых категориях гостиниц сейчас есть».
Горин отметил, что сейчас турпотоки в основном возвращаются с курортов. На этом фоне у желающих отдохнуть возникает «интересная возможность», указал он.
«В последние дни августа традиционно бывает некое снижение спроса, что и приводит к наличию мест. Например, если вылетать 29–30 августа, то по некоторым направлениям и по некоторым отелям можно найти интересные предложения и даже авиабилеты. Сейчас проблема — как раз купить билеты обратно с курортов».
Так или иначе, с началом сентября спрос на поездки снова станет очень высоким, продолжает специалист. Связано это с тем, что многие туристы, не успевшие отдохнуть летом, заранее бронируют путешествия в бархатный сезон.
«Цены в этот период, как правило, все-таки ниже на 10-20%, чем в июле и августе».
«Сейчас заканчивается жаркий период и начинается период теплый. Он более востребован, например, у тех, кто не привязан к школе или к институту. Море везде прогрето, и весь сентябрь–октябрь будет крайне комфортная погода. И что очень важно, цены в этот период, как правило, все-таки ниже на 10-20%, чем в июле и августе, и меньше скопление отдыхающих на курортах. Этим летом мы столкнулись с так называемым овер-туризмом, когда на определённых пляжах было очень большое количество отдыхающих, что, конечно, не всегда удобно для отдыха», — говорит собеседник издания.
Что касается направлений, наиболее востребованных в грядущий бархатный сезон, Горин говорит:
«В сентябре — октябре можно отправиться в путешествие как по России, так и за рубеж. Среди зарубежных направлений самое популярное — это Турция, 50% путешественников выбирают эту страну. Также это Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд и Куба. Это тоже востребованные направления, в эти страны есть прямая авиаперевозка и нет необходимости оформлять визы, — указал он. — Конечно, популярен и отдых на российских курортах и туристических маршрутах. Среди самых востребованных, традиционно, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининградская область, Карелия, Золотое кольцо. Продолжается речная навигация. Речные круизы в этом году установили своеобразный рекорд, увеличив количество путешественников, которые выбирают именно этот вид туризма. Есть также возможность отправиться в железнодорожные круизы».