Турэксперт Горин: Цены на отдых в бархатный сезон будут на 10-20% ниже, чем летом

До конца лета остались считанные недели, а значит, летний туристический сезон подходит к своему логическому завершению. Успеть спланировать отдых в последние дни уходящего августа еще возможно, однако ввиду динамического ценообразования такая поездка может встать туристам в копеечку.