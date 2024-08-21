Уловки производителей косметики, выпускающих «натуральную» продукцию

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Поскольку практически любую косметику сейчас пытаются презентовать как экологичную, потребителю нужно научиться не попадаться на типичные уловки.
Маркетологи чаще всего стараются играть на всевозможных ассоциациях, возникающих у человека при знакомстве с товаром. Именно этим они занимаются, создавая упаковки продукции в природных цветах и используя изображения растений. Например, шампунь в зеленой бутылочке с надписью «Фитошампунь» мы подсознательно причисляем к экологичным товарам, приносящим исключительно пользу, информирует newia.ru.
Натуральный материал упаковки — например, бумага — еще один способ сделать продукт натуральным в наших глазах. При этом бумага, которая не подлежит последующей переработке, наносит даже больший урон окружающей среде, чем пластик.
«Без консервантов» — эта надпись на упаковке транслирует мысль о том, что в косметическом продукте содержатся исключительно компоненты природного происхождения. Хотя специалисты в один голос твердят: срок хранения косметики без консервантов не может превышать нескольких дней! При этом сами консерванты действительно бывают не синтезированными искусственно, а натуральными. Но стоит ли доверять производителю продукта, который изначально нас обманывает?
Кремы, шампуни и тоники «2 в 1» и «3 в 1» производят в попытке привлечь бережливых или вечно спешащих потребителей. Но средства против прыщей, при этом разглаживающего и питающего кожу, попросту не существует — один продукт может качественно справляться лишь с одной задачей.
Не стоит покупать и средство, обещающее что-то невыполнимое. Например, бальзам не избавляет от секущихся концов — разделившийся надвое волос невозможно склеить. От перхоти обычный шампунь тоже не поможет. Для устранения перхоти врач выписывает лечебные шампуни, применяемые по специальной схеме.