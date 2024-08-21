Уловки производителей косметики, выпускающих «натуральную» продукцию

«Без консервантов» — эта надпись на упаковке транслирует мысль о том, что в косметическом продукте содержатся исключительно компоненты природного происхождения. Хотя специалисты в один голос твердят: срок хранения косметики без консервантов не может превышать нескольких дней! При этом сами консерванты действительно бывают не синтезированными искусственно, а натуральными. Но стоит ли доверять производителю продукта, который изначально нас обманывает?