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Published Сегодня, 17:10

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Уловки производителей косметики, выпускающих «натуральную» продукцию

Уловки производителей косметики, выпускающих «натуральную» продукцию

21 августа 2024, 17:10
Фото: 1MI
В настоящее время экологическая обстановка резко ухудшилась, поэтому натуральная продукция стала особенно популярной. Производства, выпускающие косметические продукты, применяют в маркетинговых стратегиях разные хитрости, чтобы товар внешне подходил под актуальный формат.

Поскольку практически любую косметику сейчас пытаются презентовать как экологичную, потребителю нужно научиться не попадаться на типичные уловки.

Маркетологи чаще всего стараются играть на всевозможных ассоциациях, возникающих у человека при знакомстве с товаром. Именно этим они занимаются, создавая упаковки продукции в природных цветах и используя изображения растений. Например, шампунь в зеленой бутылочке с надписью «Фитошампунь» мы подсознательно причисляем к экологичным товарам, приносящим исключительно пользу, информирует newia.ru.

Натуральный материал упаковки — например, бумага — еще один способ сделать продукт натуральным в наших глазах. При этом бумага, которая не подлежит последующей переработке, наносит даже больший урон окружающей среде, чем пластик.

«Без консервантов» — эта надпись на упаковке транслирует мысль о том, что в косметическом продукте содержатся исключительно компоненты природного происхождения. Хотя специалисты в один голос твердят: срок хранения косметики без консервантов не может превышать нескольких дней! При этом сами консерванты действительно бывают не синтезированными искусственно, а натуральными. Но стоит ли доверять производителю продукта, который изначально нас обманывает?

Кремы, шампуни и тоники «2 в 1» и «3 в 1» производят в попытке привлечь бережливых или вечно спешащих потребителей. Но средства против прыщей, при этом разглаживающего и питающего кожу, попросту не существует — один продукт может качественно справляться лишь с одной задачей.

Не стоит покупать и средство, обещающее что-то невыполнимое. Например, бальзам не избавляет от секущихся концов — разделившийся надвое волос невозможно склеить. От перхоти обычный шампунь тоже не поможет. Для устранения перхоти врач выписывает лечебные шампуни, применяемые по специальной схеме.

#Общество#Косметика#Все материалы авторов
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