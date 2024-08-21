В шоу «Голос. Дети» споют участники из Новосибирска

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
В новом, 11 сезоне «Голос.Дети», примут участие школьники до 18 лет из Новосибирска и других регионов страны. Сейчас стартовали съемки, а вокальная программа выйдет в сентябре.
Все лето комиссия отбирала конкурсантов, потенциальные участники проходили кастинги, а лучших допустили к этапу слепых прослушиваний (когда жюри поворачивается или нет к молодым артистам).
Среди наставников в сезоне будет Дима Билан, Юлианна Караулова и JONY. Ведущей «Голоса» продолжит быть Яна Чурикова, а также блогер Валя Карнавал, которая станет работать с детьми за кулисами.
На шоу «Кондитер» пришла школьница с инопланетным тортом, но пройти кастинг ей не удалось.