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Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

Так проходит кастинг

В шоу «Голос. Дети» споют участники из Новосибирска

21 августа 2024, 03:31
Фото: «Первый канал»
Так проходит кастинг
Юные новосибирцы решили принять участие в знаменитом музыкальном шоу, подробности сообщил Первый канал.

В новом, 11 сезоне «Голос.Дети», примут участие школьники до 18 лет из Новосибирска и других регионов страны. Сейчас стартовали съемки, а вокальная программа выйдет в сентябре.

Все лето комиссия отбирала конкурсантов, потенциальные участники проходили кастинги, а лучших допустили к этапу слепых прослушиваний (когда жюри поворачивается или нет к молодым артистам).

Среди наставников в сезоне будет Дима Билан, Юлианна Караулова и JONY. Ведущей «Голоса» продолжит быть Яна Чурикова, а также блогер Валя Карнавал, которая станет работать с детьми за кулисами.

На шоу «Кондитер» пришла школьница с инопланетным тортом, но пройти кастинг ей не удалось.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Шоу#Музыка
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