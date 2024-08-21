За что и на сколько штрафуют туристов в Европе и в России

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Иногда турист так сильно ждет очередной отпуск, что начинает отмечать его еще в аэропорту. Весьма часто поездка заканчивается в транспортной полиции, толком еще и не начавшись.
Но некоторым гулякам удается добраться до курорта, и отпускной задор приводит к печальным последствиям уже там. Благополучным исходом можно считать штраф, хотя и это тоже довольно неприятно.
Например, на пляжах Испании есть турист может получить штраф в 300 евро за курение, выгул собаки, установку палатки или барбекю. Что касается алкоголя, то оштрафовать вас могут за его употребления вне пляжного бара или прибрежного кафе. Готовьтесь отдать за бутылку пива в руке от 100 до 600 евро. В такую же сумму обойдется желание пошуметь ночью
Путешественник может стать на 100 евро беднее, если контролеры в общественном транспорте поймают его без билета. 200 евро составляет штраф, если выбросы автомобиля, на котором путешествует турист, превышают местные нормы.
Но максимальный штраф до 3000 евро грозит туристу, который приехал в Испанию и был пойман во время загрязнения окружающей среды. Итоговая сумма зависит от тяжести деяния.
В России же дело обстоит иначе. Как рассказала Atas.Info жительница Новосибирска Анна, побывавшая летом 2024 года в Анапе, если отдыхающих штрафовать за вышеперечисленные нарушения и на соответствующие суммы в рублях, то бюджету Краснодарского края будет завидовать вся страна.
«Наши отдыхающие начинают пить уже с утра, и делают это до следующего утра. Пьющие в жару водку мужчины в плавках — это совсем не редкая картина. Женщины в основном предпочитают пиво или сидр, но тоже с утра и на пляже. Ну и вечером на набережной картина соответствующая. Иногда боялась за семью», — рассказала сибирячка.
В тоже время в Анапе достаточно много спокойных отдыхающих, сидящих по вечерам в уличных кафе с бутылкой вина.
«Мусорят очень много и везде. На пляже зарывают в песок корки от арбузов и дынь, остатки кукурузы, в общем — все отходы. Урны переполнены, но это может местные власти такого аншлага не ожидали. Шум, крики, музыка — круглосуточно. Только не думайте, что я ханжа, но такой отдых не по мне», — заявила жительница Новосибирска.
Анна утверждает, что местная полиция, видимо, махнула на все рукой, понимая, что толпу приехавших «отдыхать» туристов не угомонить.
Все вышеперечисленные Анной примеры попадают под административную статью, подразумевающую ответственность за мелкое хулиганство. В России такое нарушение наказывается штрафом от 500 до 1000 рублей, или арестом на 15 суток.