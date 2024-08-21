За что и на сколько штрафуют туристов в Европе и в России

Например, на пляжах Испании есть турист может получить штраф в 300 евро за курение, выгул собаки, установку палатки или барбекю. Что касается алкоголя, то оштрафовать вас могут за его употребления вне пляжного бара или прибрежного кафе. Готовьтесь отдать за бутылку пива в руке от 100 до 600 евро. В такую же сумму обойдется желание пошуметь ночью