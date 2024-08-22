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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:18

Женщина-космонавт из Новосибирска вновь отправится на орбиту

Анна Кикина снова отправится в космическую экспедицию на МКС-75

22 августа 2024, 10:16
Фото: Роскосмос

Женщина-космонавт из Новосибирска вновь отправится на орбиту

Первая новосибирская женщина-космонавт Анна Кикина совершит второй полет в космос в своей карьере, следует из сообщения Роскосмоса.

Жительница Новосибирска Анна Кикина включена в первый состав очередной, 75-й по счету экспедиции на МКС. Полет будет осуществлен в 2026 году, но более точную дату в Роскосмосе пока назвать затруднились.

Помимо сибирячки, в состав экспедиции попали Петр Дубров и Сергей Корсаков. Космонавты отправятся в полет на корабле «Союз-МС-29». После первого полета Анна заявила, что мечтает повторить экспедицию и надеется наконец осуществить мечту и выйти в открытый космос.

Герой России и почетный житель Новосибирска Анна Кикина первый раз отправилась в космос осенью 2022 года на американском частном корабле Crew Dragon. Экспедиция сибирячки на МКС завершилась весной 2023 года — по техническим причинам возвращение на Землю несколько раз откладывалось. Спускаемый аппарат приводнился все же в Мексиканском заливе.

Напомним, огромный портрет космонавтки скоро появится на стене одного из зданий столицы Сибири. Конкурс на лучший эскиз выиграл анонимный художник, скрывший свою личность под псевдонимом Jovanny.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Анна Кикина#Роскосмос#МКС-75#Петр Дубров#Сергей Корсаков
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