Анна Кикина снова отправится в космическую экспедицию на МКС-75

Герой России и почетный житель Новосибирска Анна Кикина первый раз отправилась в космос осенью 2022 года на американском частном корабле Crew Dragon. Экспедиция сибирячки на МКС завершилась весной 2023 года — по техническим причинам возвращение на Землю несколько раз откладывалось. Спускаемый аппарат приводнился все же в Мексиканском заливе.