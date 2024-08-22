Анна Кикина снова отправится в космическую экспедицию на МКС-75

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Жительница Новосибирска Анна Кикина включена в первый состав очередной, 75-й по счету экспедиции на МКС. Полет будет осуществлен в 2026 году, но более точную дату в Роскосмосе пока назвать затруднились.
Помимо сибирячки, в состав экспедиции попали Петр Дубров и Сергей Корсаков. Космонавты отправятся в полет на корабле «Союз-МС-29». После первого полета Анна заявила, что мечтает повторить экспедицию и надеется наконец осуществить мечту и выйти в открытый космос.
Герой России и почетный житель Новосибирска Анна Кикина первый раз отправилась в космос осенью 2022 года на американском частном корабле Crew Dragon. Экспедиция сибирячки на МКС завершилась весной 2023 года — по техническим причинам возвращение на Землю несколько раз откладывалось. Спускаемый аппарат приводнился все же в Мексиканском заливе.
Напомним, огромный портрет космонавтки скоро появится на стене одного из зданий столицы Сибири. Конкурс на лучший эскиз выиграл анонимный художник, скрывший свою личность под псевдонимом Jovanny.