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Офицер недавно уволился из полиции

Арестован подозреваемый во взятках экс-глава СБ транспортной полиции Новосибирска

22 августа 2024, 10:43
Фото: судебный департамент Новосибирской области
Офицер недавно уволился из полиции

Экс-глава СБ полиции на транспорте Новосибирска помещен в СИЗО

Ближайшие два месяца бывший полицейский проведет в СИЗО, сообщили в региональном судебном департаменте.

Железнодорожный районный суд Новосибирска в четверг, 22 августа, по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывшего руководителя службы собственной безопасности управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу Максима Краснова.

Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

Предположительно, задержание Краснова — результат расследования уголовного дела о «крышевании» нелегальных казино, по которому проходят несколько бывших сотрудников городского отдела по противодействию коррупции. Возможно, что это не последнее задержание бывший и действующих силовиков, основанное на показаниях экс-начальника антикоррупционного ведомства Андрея Хомина, который заключил сделку со следствием.

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#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Арест#Полицейский
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