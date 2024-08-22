Арестован подозреваемый во взятках экс-глава СБ транспортной полиции Новосибирска

Предположительно, задержание Краснова — результат расследования уголовного дела о «крышевании» нелегальных казино, по которому проходят несколько бывших сотрудников городского отдела по противодействию коррупции. Возможно, что это не последнее задержание бывший и действующих силовиков, основанное на показаниях экс-начальника антикоррупционного ведомства Андрея Хомина, который заключил сделку со следствием.