Авито подписало соглашение с дилерами автозапчастей

По данным сервиса, в Новосибирске в первом полугодии этого года продажи автозапчастей выросли на 21% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Первое место по востребованности на Авито занимают кузовные детали — зеркала, бампера, капоты и прочее. Второе место занимают двигатели и детали для них, на третьем месте — элементы электрооборудования. Четвертое место у автосвета, а пятое — у подвески,