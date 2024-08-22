Авито подписало соглашение с дилерами автозапчастей

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В соглашении участвуют LADA Цифра («Мир LECAR») и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR. Теперь дилеры и Авито будут давать гарантию на автозапчасти, что существенно упростит покупку товаров.
Как отметили представители Авито, официальные дилеры автозапчастей будут верифицированы и получат информационные бейджи на товары. Пользователям же предложат гарантию на товары таких продавцов, она покрывает возможные дефекты продукта. Если запчасть приедет неисправной, то ее можно будет бесплатно заменить или отремонтировать во время гарантийного срока.
Гарантия будет распространяться на аккумуляторные батареи, свечи зажигания, тормозные системы, детали подвески, рулевое управление, электрооборудование, фильтры, шины и другие запчасти. Предложение партнеров в настоящий момент составляет более 2,8 миллионов объявлений. Основная цель платформы — к концу 2027 года «покрыть» гарантиями производителей более половины ассортимента новых запчастей, представленных на Авито.
«Запчасти — одна из лидирующих с точки зрения объема продаж товарная категория на Авито. Ежемесячная аудитория раздела насчитывает более 23 млн человек. Ежегодно интерес к автокомпонентам на платформе растет: за первые семь месяцев 2024 года объем продаж в категории вырос на 23% год к году. При этом спрос на новые запчасти растет втрое быстрее, чем на компоненты в ресейле. Наличие гарантии позволит пользователям делать уверенный выбор при покупке новых запчастей онлайн», — отметил руководитель категории «Запчасти и Автосервисы» в Авито Алексей Головин.
Официальных продавцов с гарантией можно будет найти при помощи фильтров. Условия гарантии будут прописаны в каждом объявлении.
По данным сервиса, в Новосибирске в первом полугодии этого года продажи автозапчастей выросли на 21% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Первое место по востребованности на Авито занимают кузовные детали — зеркала, бампера, капоты и прочее. Второе место занимают двигатели и детали для них, на третьем месте — элементы электрооборудования. Четвертое место у автосвета, а пятое — у подвески,