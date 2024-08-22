Больше 500 артистов из 5 стран выступят на фестивале на курорте Сбера «Манжерок»

Не случайно фестиваль открыл спектакль по мотивам героического эпоса алтайского народа «Маадай-Кара» — самого сложного произведения в ряду алтайских сказаний. Sitespecific спектакля разыгрался вне театрального пространства — вместо того, чтобы собирать зрителей в привычном зале, организатор курорт «Манжерок» представил эпос на лоне природы. Сцены чудесного рождения главного героя, борьбадобра со злом и, наконец, освобождение народа от гнета подземного хана. Так перед зрителями на один день ожил древний эпос, где границы миров буквально размываются.