Четыре самарских пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В частности, сотрудники Роспотребнадзора исследовали 78 проб воды на санитарно-химические, еще 299 — на микробиологические, 71 — на паразитологические и 34 — на вирусологические показатели, пишет sovainfo.ru.
Нарушения зафиксировали на пляжах 1-й, 2-й и 4-й очередей городской набережной, а также в районе Загородного парка.
В ведомстве рекомендовали ограничить купание в этих местах. Отдельно там опубликовали список разрешенных локаций для отдыха по всему региону. Всего их — 31.