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Updated Сегодня, 14:21

Четыре самарских пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора

22 августа 2024, 14:21
Специалисты регионального управления ведомства рассказали, в каких местах не стоит купаться.

В частности, сотрудники Роспотребнадзора исследовали 78 проб воды на санитарно-химические, еще 299 — на микробиологические, 71 — на паразитологические и 34 — на вирусологические показатели, пишет sovainfo.ru.

Нарушения зафиксировали на пляжах 1-й, 2-й и 4-й очередей городской набережной, а также в районе Загородного парка.

В ведомстве рекомендовали ограничить купание в этих местах. Отдельно там опубликовали список разрешенных локаций для отдыха по всему региону. Всего их — 31.

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