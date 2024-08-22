Четырех человек выбросило из машины после ДТП с мостом в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
В Новосибирске автомобиль ВАЗ 2114 с приезжими из Ростовской области протаранил опору железнодорожного моста, отчего водителя и пассажиров выбросило из салона. Инцидент произошел ранним утром в четверг, 22 августа в районе «Разъезда Иня».
Оказавшийся там в тот момент очевидец сообщил, что не исключает наличие алкогольного опьянения у пострадавших. По предварительным данным, водитель-лихач последний штраф получил 21 августа.
Судя по оперативной съемке с места происшествия, удар был такой силы, что у отечественного автомобиля капот практически спрессовался. Всех четверых мужчин отвезли в больницу, об их состоянии пока ничего не известно.
Напомним, глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить факт избиения маленького новосибирца компанией детей-мигрантов.