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Четырех человек выбросило из машины после ДТП с мостом в Новосибирске

Четырех человек выбросило из машины после ДТП с мостом в Новосибирске

22 августа 2024, 06:33
Фото: соцсети
В Новосибирске ВАЗ на большой скорости протаранил опору моста на «Разъезде Иня», сообщили правоохранители.

В Новосибирске автомобиль ВАЗ 2114 с приезжими из Ростовской области протаранил опору железнодорожного моста, отчего водителя и пассажиров выбросило из салона. Инцидент произошел ранним утром в четверг, 22 августа в районе «Разъезда Иня».

Оказавшийся там в тот момент очевидец сообщил, что не исключает наличие алкогольного опьянения у пострадавших. По предварительным данным, водитель-лихач последний штраф получил 21 августа.

Судя по оперативной съемке с места происшествия, удар был такой силы, что у отечественного автомобиля капот практически спрессовался. Всех четверых мужчин отвезли в больницу, об их состоянии пока ничего не известно.

Напомним, глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить факт избиения маленького новосибирца компанией детей-мигрантов.

Видео: соцсети
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#ДТП#Автомобиль#Штраф#Алкогольное опьянение#Пассажиры
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