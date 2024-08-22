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Депутат занимает мост директора школы искусств

Депутата из Оби отправили под домашний арест по подозрению во взятках

22 августа 2024, 07:38
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Депутат занимает мост директора школы искусств
По обвинению во взяточничестве суд отправил под домашний арест дпутата из Оби, директора школы искусств Ольгу Киселеву, сообщили в судебном департаменте по Новосибирской области.

Ольга Киселева стала фигурантом четырх уголовных дел о взятках. По версии следствия, депутат вымогала деньги у сотрудников школы искусств в Оби, где она является директором. Предполагается, что она взяла четыре взятки: в 18 тысяч, 30 тысяч, 35 тысяч и 289 тысяч рублей — общая сумма составила 372 тысячи рублей. Взятки ей давали «под угрозой создания неблагоприятных условий труда», сообщили в прокуратуре региона.

Как уточняют в следственном комитете по Новосибирской области, взятки она получала в период с 2021 по 2024 годы. Факт коррупции выявили сотрудники УФСБ. Уголовное дело возбудили по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

По решению суда Ольгу Киселева отправили под арест на два месяца — до 20 октября 2024 года.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Депутат#Взятки#Коррупция
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