Экс- начальника отдела безопасности транспортной полиции задержали в Новосибирске

Бывший руководитель отдела собственной безопасности УМВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу Максим Краснов задержан в среду, 21 августа. Об этом говорят источники внутри ведомства. Недавно Краснов уволился со службы. Предположительно, интерес следователей к его персоне связан с показаниями бывшего руководителя городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Андрея Хомина.