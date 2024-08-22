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В ближайшее время суд выберет меру пресечения для Максима Краснова

Экс- начальника отдела безопасности транспортной полиции задержали в Новосибирске

22 августа 2024, 06:31
Фото: 1MI
В ближайшее время суд выберет меру пресечения для Максима Краснова
Возможно, высокопоставленный полицейский связан с громким делом о силовиках-взяточниках, сообщает источник.

Бывший руководитель отдела собственной безопасности УМВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу Максим Краснов задержан в среду, 21 августа. Об этом говорят источники внутри ведомства. Недавно Краснов уволился со службы. Предположительно, интерес следователей к его персоне связан с показаниями бывшего руководителя городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Андрея Хомина.

Хомин проходит одним из обвиняемых по громкому делу о крупных взятках, кроме его в расследовании фигурируют еще три бывших сотрудника антикоррупционной структуры.

Летом текущего года Хомин заключил сделку со следствием и был отпущен из-под ареста. Источники, знакомые с делом, не исключают, что мужчина мог дать показания о незаконных действиях своих коллег по службе.

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#Новосибирск#Полиция#Задержание#Взятка#Следствие
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