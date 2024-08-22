atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:22

Published Сегодня, 02:22

Modified Сегодня, 02:24

Updated Сегодня, 02:24

Строительство

ФАС нашли нарушения при строительстве учебного центра за 1,5 млрд в Новосибирске

22 августа 2024, 02:22
Фото: 1MI
Строительство
Сговор выявлен при проверке реализации строительства учебного центра, сообщает УФАС Новосибирской области.

Учебно-патриотический центр «Авангард» должен открыться до конца текущего года. Его собирались развернуть на территории бывшего детского лагеря. Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд рублей.

При проверке региональные антимонопольщики заподозрили наличие сговора. Особое внимание привлекли процессы, реализуемые при закупке оборудования и макетов. Общая сумма контрактов составила свыше 290 млн.

Бастрыкин затребовал информацию о заморозке строительства школы под Новосибирском
Узнать подробнее

Среди оснований, которые явились поводом для возбуждения дела, стали:

  • Проведения процедуры закупки с нарушениями.
  • Оплата поставок до получения товара.
  • Прием товаров, несмотря на наличие несоответствий.

Отметим, что на территории региона продолжают реализовывать проекты, предполагающие масштабное строительство. Одним из таких объектов стал четвертый мост в Новосибирске. Срок его сдачи вновь сдвинули.

Два здания Института СО РАН обокрали неизвестные в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники выдают себя за полицейских и дурят россиян — новая схемаДоверчивая сибирячка купила автобусный тур Новосибирск-Стамбул и потеряла 13 тысячПескобазы на берегу Оби в Новосибирске незаконны: Росприроднадзор
#Екатерина Боженович#Новосибирск#Проверка#Патриотизм#Расследование#ФАС#Обман
Подпишитесь
В гонке за звание Культурной столицы не будет участвовать Новосибирск
Сегодня, 03:22
Во взятках заподозрили директора школы искусств в Новосибирской области
Сегодня, 04:15
Тело мужчины обнаружили в акватории Оби новосибирские спасатели
Сегодня, 03:50
Уникального детеныша белолицых саки показали в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 03:15
Мигранта ищут за сексуальные действия в отношении детей под Новосибирском
Вчера, 10:50