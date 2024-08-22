ФАС нашли нарушения при строительстве учебного центра за 1,5 млрд в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
Учебно-патриотический центр «Авангард» должен открыться до конца текущего года. Его собирались развернуть на территории бывшего детского лагеря. Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд рублей.
При проверке региональные антимонопольщики заподозрили наличие сговора. Особое внимание привлекли процессы, реализуемые при закупке оборудования и макетов. Общая сумма контрактов составила свыше 290 млн.
Среди оснований, которые явились поводом для возбуждения дела, стали:
Отметим, что на территории региона продолжают реализовывать проекты, предполагающие масштабное строительство. Одним из таких объектов стал четвертый мост в Новосибирске. Срок его сдачи вновь сдвинули.