Концертами и флешмобами отметили День флага России в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Сотни горожан пришли днем в четверг, 22 августа в центр Новосибирска, на площадь перед театром оперы и балета. Люди пели патриотические песни, многие держали в руках триколоры. Кульминаций флешмоба стал разворот огромного бело-сине-красного полотнища, которое держали десятки молодых людей.
Праздничные программы прошли во всех городских парках — где-то играли оркестры, проходили выступления артистов, а в ДК «Приморский» организовали квест, пройти который до конца смогли только настоящие знатоки государственной символики.
22 августа 1991 года триколор был официально утвержден в качестве государственного символа. А День российского флага учредили в 1994 году. Мероприятия, связанные с этим праздником, продлятся в Новосибирске еще несколько дней.