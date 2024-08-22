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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:31

День российского флага был учрежден в 1991 году

Концертами и флешмобами отметили День флага России в Новосибирске

22 августа 2024, 09:29
Фото: 1MI
День российского флага был учрежден в 1991 году
Самая массовая акция прошла на площадке перед Оперным театром, сообщает корреспондент Atas.Info.

Сотни горожан пришли днем в четверг, 22 августа в центр Новосибирска, на площадь перед театром оперы и балета. Люди пели патриотические песни, многие держали в руках триколоры. Кульминаций флешмоба стал разворот огромного бело-сине-красного полотнища, которое держали десятки молодых людей.

Гигантский стяг держали несколько десятков человек
Видео: t.me/novasiberia

Праздничные программы прошли во всех городских парках — где-то играли оркестры, проходили выступления артистов, а в ДК «Приморский» организовали квест, пройти который до конца смогли только настоящие знатоки государственной символики.

22 августа 1991 года триколор был официально утвержден в качестве государственного символа. А День российского флага учредили в 1994 году. Мероприятия, связанные с этим праздником, продлятся в Новосибирске еще несколько дней.

Флаг России установили в самой высокой точке Новосибирска
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