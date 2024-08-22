Куда сходить в Новосибирске на выходных — афиша мероприятий

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Несмотря на дождливую погоду, горожане и гости Новосибирска обязательно найдут, чем заняться в предпоследние выходные лета.
Именно так организаторы назвали новую мультимедийную выставку, открывшуюся в историческом парке «Россия — моя история».
Выставка заняла 16 залов на двух этажах. Она посвящена будущему, и посетители смогут узнать о новейших разработках ученых, разнообразных проектах и разработках.
Представлены более полусотни интерактивных занятий, на которых можно будет попробовать и самому сделать устремленное в будущее открытие.
Стоимость: от 200 рублей
В субботу, 24 августа, в парке «Березовая роща» состоится очередной фестиваль красок. Как всегда, каждые полчаса будут проходить массовые залпы.
Чтобы посмотреть, во что трансформировался в Новосибирске индийский праздник Холи, нужно прийти в парк в 17 часов. Наверняка вам и самим захочется раскрасить окружающий мир!
Стоимость: бесплатно, пакет краски — 200 рублей
Очередное выступление пост-панк группы «Кинопленка» пройдет 24 августа в клубе «Дом RM» на Каменской, 55.
Музыканты из Новосибирска обещают спеть все свои хиты и сюрприз, в виде премьеры песни «Искусственные чувства».
На разогреве выступит коллектив IQ.
Стоимость: 400 рублей
Организаторы гитарника в Нарымском сквере надеются, что 24 августа погода будет благоволить, и им даже удастся озвучить концерт четырех новосибирских исполнителей с помощью аппаратуры.
Первые аккорды гитарника прозвучат в 18 часов, не опаздывайте.
Стоимость: бесплатно
Новосибирскому зоопарку исполняется 77 лет! В честь этого события в воскресенье, 25 августа, там устроят потрясающую развлекательную программу!
Посетителей ждут игры и развлечения, фотозоны и концертные номера, парад техники и показательные кормления животных.
На празднике разыграют айфон, телевизор и игровую приставку. Для гостей сыграет кавер-группа «Игра слов».
Стоимость: 250-500 рублей
До 25 августа в центре культуры и отдыха «Победа» будет проходить фестиваль французского кино. Помимо просмотра классических фильмов знаменитых французских кинематографистов, зрителей ожидают обсуждения и интересные лекции.
«Разделите с нами эту радость — давайте вместе отметим завершение лета в компании лучших французских фильмов», — говорят в «Победе».
Стоимость: 450 рублей
23 августа в Нарымском сквере — предпоследняя встреча клуба «Кино на траве» Перед просмотром фильма «Величайший шоумен», зрители послушают выступление поэта Глеба Ливанова, живую музыку и увидят модный показ, и многое другое.
Насыщенная программа начнется в 17 часов.
Стоимость: бесплатно
23,24 и 25 августа в Заельцовском парке прогремит фестиваль реконструкции «Княжий двор». В программе — рыцарские поединки и турнир лучников, турнир по фехтованию без доспехов, исторический лекторий, мастер-класс по ткачеству — и это лишь небольшая часть программы.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль Кек тюрк пройдет 24 августа в Историко-архитектурном музее под открытым небом на Ионосферная улице, дом 6, корпус 2. Событие организует Институт археологии и этнографии СО РАН.
Фестиваль, как ясно из названия, посвящен культурному наследию и многообразию тюркских народов Сибири. Татары, якуты, киргизы, узбеки и азербайджанцы представят на фестивале свою культуру, искусство и обычаи. Завершится программа этнодефиле и спектаклем по мотивам якутского предания.
Начало в 13 часов.
Стоимость: бесплатно