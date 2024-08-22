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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Куда сходить в Новосибирске на выходных — афиша мероприятий

Куда сходить в Новосибирске на выходных — афиша мероприятий

22 августа 2024, 06:02
Фото: russia.travel
Грядут выходные, и как всегда в Новосибирске пройдет масса мероприятий на любой вкус.

Несмотря на дождливую погоду, горожане и гости Новосибирска обязательно найдут, чем заняться в предпоследние выходные лета.

«Россия будущего»

Именно так организаторы назвали новую мультимедийную выставку, открывшуюся в историческом парке «Россия — моя история».

Выставка заняла 16 залов на двух этажах. Она посвящена будущему, и посетители смогут узнать о новейших разработках ученых, разнообразных проектах и разработках.

Представлены более полусотни интерактивных занятий, на которых можно будет попробовать и самому сделать устремленное в будущее открытие.

Стоимость: от 200 рублей

Фестиваль красок

В субботу, 24 августа, в парке «Березовая роща» состоится очередной фестиваль красок. Как всегда, каждые полчаса будут проходить массовые залпы.

Чтобы посмотреть, во что трансформировался в Новосибирске индийский праздник Холи, нужно прийти в парк в 17 часов. Наверняка вам и самим захочется раскрасить окружающий мир!

Стоимость: бесплатно, пакет краски — 200 рублей

Концерт пост-панк группы «Кинопленка»

Очередное выступление пост-панк группы «Кинопленка» пройдет 24 августа в клубе «Дом RM» на Каменской, 55.

Музыканты из Новосибирска обещают спеть все свои хиты и сюрприз, в виде премьеры песни «Искусственные чувства».

На разогреве выступит коллектив IQ.

Стоимость: 400 рублей

Гитарник «На свежем воздухе»

Организаторы гитарника в Нарымском сквере надеются, что 24 августа погода будет благоволить, и им даже удастся озвучить концерт четырех новосибирских исполнителей с помощью аппаратуры.

Первые аккорды гитарника прозвучат в 18 часов, не опаздывайте.

Стоимость: бесплатно

День рождения зоопарка

Новосибирскому зоопарку исполняется 77 лет! В честь этого события в воскресенье, 25 августа, там устроят потрясающую развлекательную программу!

Посетителей ждут игры и развлечения, фотозоны и концертные номера, парад техники и показательные кормления животных.

На празднике разыграют айфон, телевизор и игровую приставку. Для гостей сыграет кавер-группа «Игра слов».

Стоимость: 250-500 рублей

Фестиваль французского кино

До 25 августа в центре культуры и отдыха «Победа» будет проходить фестиваль французского кино. Помимо просмотра классических фильмов знаменитых французских кинематографистов, зрителей ожидают обсуждения и интересные лекции.

«Разделите с нами эту радость — давайте вместе отметим завершение лета в компании лучших французских фильмов», — говорят в «Победе».

Стоимость: 450 рублей

Кино на траве

23 августа в Нарымском сквере — предпоследняя встреча клуба «Кино на траве» Перед просмотром фильма «Величайший шоумен», зрители послушают выступление поэта Глеба Ливанова, живую музыку и увидят модный показ, и многое другое.

Насыщенная программа начнется в 17 часов.

Стоимость: бесплатно

Фестиваль «Княжий двор»

23,24 и 25 августа в Заельцовском парке прогремит фестиваль реконструкции «Княжий двор». В программе — рыцарские поединки и турнир лучников, турнир по фехтованию без доспехов, исторический лекторий, мастер-класс по ткачеству — и это лишь небольшая часть программы.

Стоимость: бесплатно

Кек тюрк

Фестиваль Кек тюрк пройдет 24 августа в Историко-архитектурном музее под открытым небом на Ионосферная улице, дом 6, корпус 2. Событие организует Институт археологии и этнографии СО РАН.

Фестиваль, как ясно из названия, посвящен культурному наследию и многообразию тюркских народов Сибири. Татары, якуты, киргизы, узбеки и азербайджанцы представят на фестивале свою культуру, искусство и обычаи. Завершится программа этнодефиле и спектаклем по мотивам якутского предания.

Начало в 13 часов.

Стоимость: бесплатно

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#Юрий Фомиченко#Общество#Праздник#Фестиваль#Концерт#Выставка#Мероприятия#Французское кино#Исторический фестиваль#Этнография
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