На Ставрополье завершается международный конкурс уличных культур «КАРДО»

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Его финал в 2024 году начался в День флага России, сообщает newstracker.ru.
На протяжении последних семи месяцев более 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов и художников из 47 стран демонстрировали свои таланты. В гранд-финале примут участие представители Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили и Новой Зеландии. За последний год число стран-участниц удвоилось.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что, несмотря на санкции, Россия продолжает объединять молодежь со всего мира.
По его словам, для некоторых участников это первый визит в Россию, в то время как другие уже бывали здесь. Губернатор выразил надежду, что «КАРДО» даст возможность участникам увидеть Россию с новой стороны. Он отметил, что спорт и творчество способствуют нахождению единомышленников и объединяют людей.
Ставрополье давно признано одним из главных патриотических центров России и крупной площадкой для работы с молодежью. Регион активно поддерживает молодежные проекты, выделяя средства из различных бюджетов и реализуя краевые государственные программы. По словам Владимирова, регион стремится к тому, чтобы молодежь находила свое призвание в спорте, творчестве и науке.
В рамках конкурса «КАРДО» участники проходили отборочные этапы, соревновались в спортивных квалификациях, участвовали в региональных и национальных финалах. На Ставрополье собрались лучшие представители уличной культуры и спорта, чтобы определить победителей. В течение трех конкурсных дней будут определены сильнейшие в 11 номинациях, включая хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг и диджеинг. Также запланированы образовательные мероприятия.
Церемония награждения победителей состоится в воскресенье, 25 августа.