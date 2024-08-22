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Published Сегодня, 19:57

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Updated Сегодня, 20:04

На Ставрополье завершается международный конкурс уличных культур «КАРДО»

На Ставрополье завершается международный конкурс уличных культур «КАРДО»

22 августа 2024, 19:57
Фото: пресс-служба Ставропольского края
На Ставрополье близится к завершению конкурс уличных культур «КАРДО». Этот проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и общественной организации «Улицы России» зародился на Ставрополье 7 лет назад и уже стал международным событием.

Его финал в 2024 году начался в День флага России, сообщает newstracker.ru.

На протяжении последних семи месяцев более 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов и художников из 47 стран демонстрировали свои таланты. В гранд-финале примут участие представители Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили и Новой Зеландии. За последний год число стран-участниц удвоилось.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что, несмотря на санкции, Россия продолжает объединять молодежь со всего мира.

По его словам, для некоторых участников это первый визит в Россию, в то время как другие уже бывали здесь. Губернатор выразил надежду, что «КАРДО» даст возможность участникам увидеть Россию с новой стороны. Он отметил, что спорт и творчество способствуют нахождению единомышленников и объединяют людей.

Ставрополье давно признано одним из главных патриотических центров России и крупной площадкой для работы с молодежью. Регион активно поддерживает молодежные проекты, выделяя средства из различных бюджетов и реализуя краевые государственные программы. По словам Владимирова, регион стремится к тому, чтобы молодежь находила свое призвание в спорте, творчестве и науке.

В рамках конкурса «КАРДО» участники проходили отборочные этапы, соревновались в спортивных квалификациях, участвовали в региональных и национальных финалах. На Ставрополье собрались лучшие представители уличной культуры и спорта, чтобы определить победителей. В течение трех конкурсных дней будут определены сильнейшие в 11 номинациях, включая хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг и диджеинг. Также запланированы образовательные мероприятия.

Церемония награждения победителей состоится в воскресенье, 25 августа.

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