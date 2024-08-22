На Ставрополье завершается международный конкурс уличных культур «КАРДО»

По его словам, для некоторых участников это первый визит в Россию, в то время как другие уже бывали здесь. Губернатор выразил надежду, что «КАРДО» даст возможность участникам увидеть Россию с новой стороны. Он отметил, что спорт и творчество способствуют нахождению единомышленников и объединяют людей.