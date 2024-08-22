Назван срок прекращения работ новосибирских пескобаз на берегу Оби

О необходимости ликвидации складов инертных материалов на речном берегу власти Новосибирска заговорили весной текущего года, в связи с решением о продлении Михайловской набережной до Заельцовского бора. Однако спустя некоторое время договоры аренды с коммерсантами были продлены до 2028 года. В мэрии не смогли найти законных оснований для расторжения контрактов.