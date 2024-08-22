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Пескобазы работают здесь не первое десятилетие

Назван срок прекращения работ новосибирских пескобаз на берегу Оби

22 августа 2024, 10:13
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Пескобазы работают здесь не первое десятилетие
Мэрия намерена расторгнуть договоры аренды из-за планов строительства набережной, сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений.

Договоры аренды земельных участков с тремя компаниями, которые эксплуатируют пескобазы на правом берегу Оби, будут расторгнуты на позднее 17 июня 2025 года.

«В связи с принятием мэрией города Новосибирска постановления…"О резервировании земель в Железнодорожном и Центральном районах для муниципальных нужд города Новосибирска», в адрес указанных арендаторов направлены уведомления об одностороннем отказе от договоров аренды», — сказано в ответе муниципалитета юристу Евгению Митрофанову (копия документа есть в распоряжении редакции).

В свою очередь, Росприроднадзор заявили, что деятельность пескобаз в районе Чернышевского и Владимирского спусков незаконна, поскольку нарушает положения природоохранного законодательства.

О необходимости ликвидации складов инертных материалов на речном берегу власти Новосибирска заговорили весной текущего года, в связи с решением о продлении Михайловской набережной до Заельцовского бора. Однако спустя некоторое время договоры аренды с коммерсантами были продлены до 2028 года. В мэрии не смогли найти законных оснований для расторжения контрактов.

Названа дата расторжения контракта с подрядчиком ремонта Октябрьского моста
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