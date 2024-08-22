Назван срок прекращения работ новосибирских пескобаз на берегу Оби

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Договоры аренды земельных участков с тремя компаниями, которые эксплуатируют пескобазы на правом берегу Оби, будут расторгнуты на позднее 17 июня 2025 года.
«В связи с принятием мэрией города Новосибирска постановления…"О резервировании земель в Железнодорожном и Центральном районах для муниципальных нужд города Новосибирска», в адрес указанных арендаторов направлены уведомления об одностороннем отказе от договоров аренды», — сказано в ответе муниципалитета юристу Евгению Митрофанову (копия документа есть в распоряжении редакции).
В свою очередь, Росприроднадзор заявили, что деятельность пескобаз в районе Чернышевского и Владимирского спусков незаконна, поскольку нарушает положения природоохранного законодательства.
О необходимости ликвидации складов инертных материалов на речном берегу власти Новосибирска заговорили весной текущего года, в связи с решением о продлении Михайловской набережной до Заельцовского бора. Однако спустя некоторое время договоры аренды с коммерсантами были продлены до 2028 года. В мэрии не смогли найти законных оснований для расторжения контрактов.