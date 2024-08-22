Названы лучшие школы и лицеи страны, выпускающие успешных детей

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
Специалисты составили рейтинг школ по количеству выпускников, которые смогли продолжить обучение в лучших вузах Российской Федерации в 2024 году. Список имеется в распоряжении редакции Atas.info. Лидирующие позиции, что ожидаемо, заняли образовательные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга.
Сразу девять учебных заведений региона были включены в данный топ.
Накануне стало известно, что к делу о поборах в Образовательном центре «Горностай» подключили органы прокуратуры. В мэрии областного центра информацию подтвердили, но уточнили, что деньги на мебель и учебные пособия собирали родители по собственной инициативе.