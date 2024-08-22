atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Школьник

Названы лучшие школы и лицеи страны, выпускающие успешных детей

22 августа 2024, 05:17
Фото: 1MI
Школьник

Девять новосибирских школ и лицеев попали в топ лучших учебных заведений России

Главным критерием для попадания в топовый список стал факт попадания выпускников в лучшие вузы страны, уточнили аналитики рейтинговой группы.

Специалисты составили рейтинг школ по количеству выпускников, которые смогли продолжить обучение в лучших вузах Российской Федерации в 2024 году. Список имеется в распоряжении редакции Atas.info. Лидирующие позиции, что ожидаемо, заняли образовательные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга.

Сразу девять учебных заведений региона были включены в данный топ.

  • 4 место — СУНЦ НГУ.
  • 82 место — Гимназия №1, Новосибирск.
  • 179 место — Лицей №130 им. Академика М. А. Лаврентьева.
  • 188 место — Образовательный центр Гимназия №6 «Горностай».
  • 233 место — Гимназия №3 в Академгородке.
  • 353 место — Инженерный лицей НГТУ.
  • 364 место — Лицей №22 «Надежда Сибири».
  • 421 место — Гимназия №4, Новосибирск.
  • 448 место — Лицей №9, Новосибирск.
Что обязательно надо купить ребенку к школе — всё самое нужное в 5 карточках
Узнать подробнее

Накануне стало известно, что к делу о поборах в Образовательном центре «Горностай» подключили органы прокуратуры. В мэрии областного центра информацию подтвердили, но уточнили, что деньги на мебель и учебные пособия собирали родители по собственной инициативе.

Во взятках заподозрили директора школы искусств в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа школа в Новосибирске с самым большим количеством первых классовВыплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенка
#Екатерина Боженович#Общество#Образование#Дети#Школа#Вузы#Рейтинг
Подпишитесь
Во взятках заподозрили директора школы искусств в Новосибирской области
Сегодня, 04:15
Тело мужчины обнаружили в акватории Оби новосибирские спасатели
Сегодня, 03:50
Уникального детеныша белолицых саки показали в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 03:15
ФАС нашли нарушения при строительстве учебного центра за 1,5 млрд в Новосибирске
Сегодня, 02:22
Мигранта ищут за сексуальные действия в отношении детей под Новосибирском
Вчера, 10:50