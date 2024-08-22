Новые предметы и запреты: что изменится в школах с 1 сентября

Отметим, что в России нередко возникают скандалы, связанные с педагогической этикой. Один из таких прогремел в 2023 году с учительницей одной из школ Новосибирской области. Учительница в положении опубликовала в соцсетях фотографию с мужем. На снимке она в свадебном платье целуется с супругом на фоне храма. Кому-то из местных жителей это не понравилось, и он написал жалобу в Министерство образования. После чего учительнице приказали удалить фото и извиниться. Когда скандал стал публичным, общественность возмутилось действиями чиновников, после этого новосибирский Минобр попытался замять скандал.