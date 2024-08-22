Новые предметы и запреты: что изменится в школах с 1 сентября

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Во-первых, торжественные линейки в честь старта учебного года в 2024 году перенесли на 2 сентября. Дело в том, что День знаний выпал на воскресенье. Что ж, неплохое совпадение для тех, кто не слишком соскучился по школе.
Мобильные телефоны попали под запрет. В школах Новосибирска теперь будут «гонять» за использование личного средства связи, такое решение принял региональный Минобр. Оговоримся: брать телефон с собой в школу можно, но пользоваться им на уроке — нет. Для этого есть внеурочное время.
На смену «ОБЖ» придут «Основы безопасности и защиты Родины», «Технологию» сменит «Труд». Первый будет включать себя не только навыки безопасности, но также военную подготовку и оказание первой медицинской помощи. На «Труде» школьников будут просвещать о современных профессиях, если коротко — это профориентация.
«Труд» предназначен для учащихся младших и средних классов. Основы безопасности и защиты Родины — для средних и старших классов.
В 2021 году государство решило поддержать родителей учащихся в ковидный период и выделило по 10 тысяч рублей на ребенка на подготовку к школе. Эта мера больше не повторялась, но использовать ее субъектам РФ не запрещают. Однако в этом году в Новосибирской области таких выплат не предусмотрено.
Если ни ваш ребенок, ни вы еще не готовы к школе морально — посмотрите советы психолога, как войти в новый учебный год максимально комфортно.
Уже в этом учебном году будет сокращена программа по обществознанию. Предмет будут преподавать с 9 класса. Раньше уроки по обществознанию начинались с 6 класса. Вместо это будет расширено прпеподавание истории. Ученики теперь будут посещать занятия «История нашего края». Количество часов преподавания истории увеличится с 340 до 476.
Напомним, что преподавание истории изменилось еще в прошлом году. Были введены новые учебники по истории. В него включили раздел, посвященный ходу СВО. Детямсо страниц учебника объяснят причину конфликта с Украиной.
С 1 сентября изменится статус педагога. Соответствующие поправки ввели в федеральный закон «Об образовании». Так, закрепляется особый статус педагога, дающий «право педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, от оскорбления личности».
Ранее такое право было только у учеников. Теперь преподаватели смогут защищать свое достоинство в случае нападков учеников, а также наказывать школьников.
Отметим, что в России нередко возникают скандалы, связанные с педагогической этикой. Один из таких прогремел в 2023 году с учительницей одной из школ Новосибирской области. Учительница в положении опубликовала в соцсетях фотографию с мужем. На снимке она в свадебном платье целуется с супругом на фоне храма. Кому-то из местных жителей это не понравилось, и он написал жалобу в Министерство образования. После чего учительнице приказали удалить фото и извиниться. Когда скандал стал публичным, общественность возмутилось действиями чиновников, после этого новосибирский Минобр попытался замять скандал.
Новшества прежде всего касаются списки литературы. Как отметили в Минпросвещения РФ, они отразятся на качестве и актуальности гуманитарного образования. Значительно изменился список литературы в 5-8 классах. Например, из списка произведений для 5 классов исключили работы В. Г. Короленко, В. П. Астафьева, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштама, Н. Ю. Абгаряна.
Список литературы для 6 классов пополнили народные песни и баллады. Они заменили произведения стизи поэтов XX века Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы. Также в Минпросвещения призвали не изучать в школах «Гарри Поттера» Д Роулинг, а также произведения других современных писателей-фантастов.
Ученики 7 класса теперь не будут изучать тему взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути. В связи с этим не будут изучаться романы Л. Л. Волкова («Всем выйти из кадра»), Т. В. Михеева («Легкие горы»), У. Старк («Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?») и другие.
В 8 классе также не будут изучать творчество авторов XX–XXI века: поэзию Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы и В. С. Высоцкого. Оставят только стихи А. А. Ахматовой.
С 1 сентября в школьной программе будут изучать семьеведение. Это будет делаться в рамках уроков «Разговоры о важном» или внеклассных занятий. Такую инициативу разработали в связи с объявлением 2024 года как Года семьи. На таких уроках планируют «формировать позитивное отношение к созданию семьи».
С 2024 года меняет формат к проведению всероссийских проверочных работ. Так например, уже в этом декабре ученики не будут проходить проверку иностранных языков.
Вместе с тем в школах постепенно будут переходть на цифровой формат ВПР. Также сократят время выполнения работ — до 45 минут вместо 60-75 минут.