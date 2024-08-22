Под Новосибирском начали монтаж ускорителя синхротрона СКИФ

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
На стройплощадке Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) начат монтаж линейного ускорителя электронов. Это первая ступень всего ускорительного комплекса, которая необходима для придания заряженным частицам начального импульса, с которым они попадают в главное кольцо. Оборудование для ускорителя делают специалисты института ядерной физики СО РАН, сообщил его директор Павел Логачев.
Далее начнется монтаж основного кольца. К этим работам приступят, как только в основном корпусе СКИФа будут достигнуты необходимые параметры чистоты и температуры, передает агентство ТАСС.
Строительство синхротрона планируется завершить в текущем году, после чего ученые начнут настраивать сложную технику. Ожидается, что промышленная эксплуатация стартует в 2026 году.
Уникальную установку будут использовать для создания новых материалов и лекарств, исследований в области химии, биологии и физики, а так же в интересах оборонного ведомства.