Под Новосибирском начали монтаж ускорителя синхротрона СКИФ

На стройплощадке Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) начат монтаж линейного ускорителя электронов. Это первая ступень всего ускорительного комплекса, которая необходима для придания заряженным частицам начального импульса, с которым они попадают в главное кольцо. Оборудование для ускорителя делают специалисты института ядерной физики СО РАН, сообщил его директор Павел Логачев.