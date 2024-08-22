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Published Сегодня, 08:38

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Эксперименты на ускорителе смогут ставить представители десятков научных направлений

Под Новосибирском начали монтаж ускорителя синхротрона СКИФ

22 августа 2024, 08:38
Фото: academgorodok2.ru
Эксперименты на ускорителе смогут ставить представители десятков научных направлений
Линейный ускоритель необходим, чтобы разгонять электроны перед попаданием в основной кольцевой ускорительный комплекс, сообщил директора института ядерной физики СО РАН.

На стройплощадке Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) начат монтаж линейного ускорителя электронов. Это первая ступень всего ускорительного комплекса, которая необходима для придания заряженным частицам начального импульса, с которым они попадают в главное кольцо. Оборудование для ускорителя делают специалисты института ядерной физики СО РАН, сообщил его директор Павел Логачев.

Далее начнется монтаж основного кольца. К этим работам приступят, как только в основном корпусе СКИФа будут достигнуты необходимые параметры чистоты и температуры, передает агентство ТАСС.

Строительство синхротрона планируется завершить в текущем году, после чего ученые начнут настраивать сложную технику. Ожидается, что промышленная эксплуатация стартует в 2026 году.

Уникальную установку будут использовать для создания новых материалов и лекарств, исследований в области химии, биологии и физики, а так же в интересах оборонного ведомства.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Строительство#СКИФ#Ускоритель#Синхротрон
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