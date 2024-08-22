РЭО добавил новые модули в федеральную систему учета ТКО

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Как пишет издание newsnn.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что целью развития системы является удобство пользователей и комплексный подход к управлению процессами отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Новые модули системы дадут возможность делать более точные прогнозы, осуществлять реализацию прогрессивных проектов, автоматически анализировать данные и предоставлять готовые отчеты.
В публичном доступе размещается информация о площадках накопления отходов, в том числе данные о способе складирования крупногабаритных ТКО, количестве, типе и технических характеристиках контейнеров для ТКО, с возможностью фильтрации по видам отходов, принимаемых на контейнерных площадках.
В соответствии с утвержденным Минприроды РФ техническим заданием, в 2024 году специалисты Российского экологического оператора начали первый этап развития ФГИС УТКО, добавив в систему модули. Среди них реестр транспортирующих организаций — на основании договоров на транспортировку ТКО, внесенных регоператорами, автоматически создается реестр транспортных средств, осуществляющих транспортировку ТКО. Также был внедрен модуль взаимодействия пользователей системы, который позволяет обмениваться запросами между поставщиками для уточнения или добавления информации.
Кроме того, был усовершенствован ряд существующих модулей: это аналитика по фактическому движению мусоровозов, сравнение ее с потоками территориальных схем, выявление отклонений от потоков.
Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров отметил, что при развитии системы в текущем году учитываются в том числе запросы пользователей ФГИС УТКО. До конца года к инструментам, которые уже есть, будут добавлены аналитические панели-дашборды, благодаря которым можно будет быстро принимать управленческие решения на любом уровне власти.
Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов была запущена 1 декабря 2023 года. К 21 августа текущего года к ней подключились все российские субъекты. На данный момент общее количество зарегистрированных в системе пользователей превышает 10 тысяч.