РЭО добавил новые модули в федеральную систему учета ТКО

Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров отметил, что при развитии системы в текущем году учитываются в том числе запросы пользователей ФГИС УТКО. До конца года к инструментам, которые уже есть, будут добавлены аналитические панели-дашборды, благодаря которым можно будет быстро принимать управленческие решения на любом уровне власти.