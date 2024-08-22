Рейсы до Ферганы запустят из Новосибирска в сентябре

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Авиакомпания S7 Airlines запускает новое регулярное авиасообщение между Новосибирском и Ферганой (Узбекистан). По информации пресс-службы компании, первые рейсы начнут выполняться с 19 сентября 2024 года.
Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по четвергам, на самолетах Airbus A320, рассчитанных на 174 пассажира в экономическом классе. Время в пути составит около 2 часов и 40 минут. Уже открыта продажа билетов на этот маршрут.
Вместе с тем в Новосибирске запущены прямые рейсы между Новосибирском и столицей Грузии, Тбилиси, что свидетельствует о расширении авиасообщения с регионами и странами ближнего зарубежья. Билеты будут стоить от 37 тысяч рублей, рейсы будут выполняться два раза в неделю.