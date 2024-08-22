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Новые рейсы из Новосибирска

Рейсы до Ферганы запустят из Новосибирска в сентябре

22 августа 2024, 12:37
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новые рейсы из Новосибирска
География полетов из Новосибирска до Узбекистана расширяется. Новые лайнеры S7 будут летать до Ферганы.

Авиакомпания S7 Airlines запускает новое регулярное авиасообщение между Новосибирском и Ферганой (Узбекистан). По информации пресс-службы компании, первые рейсы начнут выполняться с 19 сентября 2024 года.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по четвергам, на самолетах Airbus A320, рассчитанных на 174 пассажира в экономическом классе. Время в пути составит около 2 часов и 40 минут. Уже открыта продажа билетов на этот маршрут.

Вместе с тем в Новосибирске запущены прямые рейсы между Новосибирском и столицей Грузии, Тбилиси, что свидетельствует о расширении авиасообщения с регионами и странами ближнего зарубежья. Билеты будут стоить от 37 тысяч рублей, рейсы будут выполняться два раза в неделю.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Полеты#Узбекистан#Рейсы#S7 Airlines#Продажа билетов
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