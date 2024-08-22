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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:29

Рейсы из Новосибирска в Грузию запустят с 1 октября

Рейсы из Новосибирска в Грузию запустят с 1 октября

22 августа 2024, 11:21
Фото: Georgian Airways
Появилась точная информация о том, что уже осенью начнет действовать авиасообщение Новосибирска с Тбилиси.

Первый рейс до столицы Грузии Тбилиси стартует уже 1 октября. Стоимость билетов в одну сторону сейчас 412 долларов — по нынешнему курсы это более 37 тысяч рублей.

Самолеты из Тбилиси в Новосибирск и обратно начнут летать 30 сентября. Стоимость билета составит 420 долларов, что на данный момент по курсу примерно 38,5 тысячи рублей. Так что предварительно полет в обе стороны обойдется в 75,6 тысячи рублей.

Время в пути составит 4 часа 20 минут. Перевозками займется грузинская авиакомпания Georgian Airways. Ранее мы сообщали, что рейс до Грузии внезапно появился на табло аэропорта Толмачево.

Улететь в Грузию из России можно также из Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и Уфы.

Российским туристам также может быть интересно посещение близлежащей Армении. Недавно наш корреспондент рассказывал, почему нужно слетать в эту страну и что там обязательно посмотреть.

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#Юрий Фомиченко#Транспорт#Новосибирск#Туризм#Путешествия#КЦ
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