Рейсы из Новосибирска в Грузию запустят с 1 октября

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Первый рейс до столицы Грузии Тбилиси стартует уже 1 октября. Стоимость билетов в одну сторону сейчас 412 долларов — по нынешнему курсы это более 37 тысяч рублей.
Самолеты из Тбилиси в Новосибирск и обратно начнут летать 30 сентября. Стоимость билета составит 420 долларов, что на данный момент по курсу примерно 38,5 тысячи рублей. Так что предварительно полет в обе стороны обойдется в 75,6 тысячи рублей.
Время в пути составит 4 часа 20 минут. Перевозками займется грузинская авиакомпания Georgian Airways. Ранее мы сообщали, что рейс до Грузии внезапно появился на табло аэропорта Толмачево.
Улететь в Грузию из России можно также из Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и Уфы.
Российским туристам также может быть интересно посещение близлежащей Армении. Недавно наш корреспондент рассказывал, почему нужно слетать в эту страну и что там обязательно посмотреть.