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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Ядовитые грибы зачастую маскируются под съедобные

Самые опасные для человека грибы назвали специалисты

22 августа 2024, 07:02
Фото: 1MI
Ядовитые грибы зачастую маскируются под съедобные

Самые опасные для человека грибы назвали новосибирцам специалисты

Наибольший вред здоровью могут нанести грибы, которые внешне похожи на съедобные виды, подчеркивают микологи.

Неопытного любителя «тихой охоты» может легко ввести в заблуждение внешний вид лесного трофея.

Двойник обычных опят, галерина окаймленная, содержит настолько сильный яд, что микологи не советуют к ней даже прикасаться. Отличить ее можно по тому, что она растет не колониями, как опята, а одиночно. Вместо чешуек по всей поверхности, как у съедобного вида, галерина имеет гладкую и маслянистую шляпку.

Употребление в пищу галерины окаймленной, напоминают новосибирцам и любителям сбора грибов из других регионов, может закончиться летальным исходом.

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Самый известный ядовитый гриб, бледную поганку, легко спутать с сыроежкой или шампиньоном. Самый главный отличительный признак опасной находки — своеобразная юбочка под шляпкой.

Строчок обыкновенный тоже содержит токсины. Многие грибники считают, что яд можно вывести длительным отвариванием, однако это заблуждение. Полностью избавится от яда невозможно, а токсичные вещества имеют свойство накапливаться в организме. Длительное употребление строчков может привести к онкологическим заболеваниям, пишет телеканал Саратов24.

А вот некоторые виды съедобных грибов можно даже не готовить, а есть сырыми.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Лес#Опасность#Яд
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