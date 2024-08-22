Самые опасные для человека грибы назвали специалисты

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Неопытного любителя «тихой охоты» может легко ввести в заблуждение внешний вид лесного трофея.
Двойник обычных опят, галерина окаймленная, содержит настолько сильный яд, что микологи не советуют к ней даже прикасаться. Отличить ее можно по тому, что она растет не колониями, как опята, а одиночно. Вместо чешуек по всей поверхности, как у съедобного вида, галерина имеет гладкую и маслянистую шляпку.
Употребление в пищу галерины окаймленной, напоминают новосибирцам и любителям сбора грибов из других регионов, может закончиться летальным исходом.
Самый известный ядовитый гриб, бледную поганку, легко спутать с сыроежкой или шампиньоном. Самый главный отличительный признак опасной находки — своеобразная юбочка под шляпкой.
Строчок обыкновенный тоже содержит токсины. Многие грибники считают, что яд можно вывести длительным отвариванием, однако это заблуждение. Полностью избавится от яда невозможно, а токсичные вещества имеют свойство накапливаться в организме. Длительное употребление строчков может привести к онкологическим заболеваниям, пишет телеканал Саратов24.
А вот некоторые виды съедобных грибов можно даже не готовить, а есть сырыми.