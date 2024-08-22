Самые опасные для человека грибы назвали специалисты

Двойник обычных опят, галерина окаймленная, содержит настолько сильный яд, что микологи не советуют к ней даже прикасаться. Отличить ее можно по тому, что она растет не колониями, как опята, а одиночно. Вместо чешуек по всей поверхности, как у съедобного вида, галерина имеет гладкую и маслянистую шляпку.