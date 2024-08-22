Спасающий жизни на СВО новосибирский хирург оценил возможность служить с земляками

Напомним, что все граждане, заключившие контракт на военную службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получают единовременную выплату. Она состоит из двух частей — федеральной в 400 тысяч рублей в соответствии с новым Указом Президента РФ и региональной — 405 тысяч рублей.