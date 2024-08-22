Спасающий жизни на СВО новосибирский хирург оценил возможность служить с земляками

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В Новосибирской области продолжается реализация программы «Служи со своими», которая помогает жителям региона проходить военную службу в одном подразделении. Для добровольцев в регионе предусмотрены всесторонние социальные гарантии, повышенные выплаты и возможность получить востребованную специальность — оператор БПЛА.
Начальник медицинской службы танкового полка — врач-хирург из Новосибирской области Феликс Енокян рассказал, как проходит служба у медиков. Отметим, что он ушел ушел добровольцем на СВО еще в период частичной мобилизации. Он не имел ранее военного опыта, но имел желание спасать жизни наших солдат.
«С самого начала службы налаживается взаимопонимание, взаимодействие, всегда могут найтись общие знакомые, совпасть какие-то интересы. Со мной служит парень, который оказался моим соседом через два дома и уже на этом фоне мы сдружились. Служба с земляками очень помогает», — поделился военный врач .
Феликс Енокян награжден Медалью Суворова, Медалью за спасение погибавших и Орденом Мужества.
Программа «Служи со своими» реализуется в регионе Правительством Новосибирской области и военным комиссариатом по просьбам желающих служить по контракту. Добровольцам, которые отправляются на службу из региона, доступен самые полный спектр социальных услуг — это и социально-медицинская реабилитация, услуги в сфере культуры, спорта, специализированное лечение и многое другое.
Напомним, что все граждане, заключившие контракт на военную службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получают единовременную выплату. Она состоит из двух частей — федеральной в 400 тысяч рублей в соответствии с новым Указом Президента РФ и региональной — 405 тысяч рублей.
Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117.