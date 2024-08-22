Студентов в Новосибирске будут обучать сотрудники Wildberries

Одним из ключевых элементов проекта станет открытие цифровой кафедры на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что кафедра будет работать с сентября 2024 года и рассчитана на 20–30 студентов. Этот формат предполагает практическое обучение, где студенты будут решать математические и логистические задачи, связанные с распределением товаров по стране.