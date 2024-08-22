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Updated Сегодня, 11:02

Новый пилотный проект маркет-плейса

Студентов в Новосибирске будут обучать сотрудники Wildberries

22 августа 2024, 11:02
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новый пилотный проект маркет-плейса
Wildberries запускает образовательный проект для студентов, Новосибирск стал пилотным городом для этого проекта, сообщили в компании.

В Новосибирской области стартует образовательный проект, разработанный Центром развития предпринимателей PRO Wildberries. Регион станет пилотной площадкой для программы, созданной совместно с ведущими экспертами рынка и специалистами крупнейшего отечественногомаркетплейса.

Проект, направленный на студентов высших учебных заведений, включает в себя курс дополнительного образования, лекции и семинары, посвященные различным аспектам работы на маркетплейсах. Шесть ведущих вузов Новосибирска станут участниками этой образовательной инициативы, которая поможет молодежи освоить навыки, необходимые для успешной деятельности в электронной коммерции.

Программа обучения: что ждет студентов

Программа, созданная экспертами рынка и сотрудниками Wildberries, предлагает студентам комплексный подход к изучению работы на маркетплейсах. Лекции охватят ключевые темы, начиная от роли маркетплейсов в современной экономике и заканчивая такими аспектами, как складской учет, логистика, маркетинг, ценообразование, продвижение, реклама и правовые вопросы, связанные с ведением бизнеса на торговых площадках.

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Основная цель программы — дать студентам практические знания и навыки, которые они смогут применить в реальной жизни. Особенно важно, что учебные материалы ориентированы на тех, кто планирует построить карьеру в сфере электронной коммерции, что делает этот курс особенно актуальным в условиях стремительного роста цифровой экономики.

Открытие цифровой кафедры в НГУЭУ

Одним из ключевых элементов проекта станет открытие цифровой кафедры на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что кафедра будет работать с сентября 2024 года и рассчитана на 20–30 студентов. Этот формат предполагает практическое обучение, где студенты будут решать математические и логистические задачи, связанные с распределением товаров по стране.

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Wildberries планирует активно привлекать студентов к реальным задачам, предоставляя им возможность работать над проектами под руководством наставников из числа преподавателей НГУЭУ и кураторов от маркетплейса. Первоначально взаимодействие будет происходить в удаленном формате, однако до конца года планируется создание брендированной аудитории Wildberries, где студенты смогут заниматься в учебном классе.

Перспективы для студентов

Этот проект предоставляет студентам шанс получить не только теоретические знания, но и практический опыт, который может стать фундаментом для будущей карьеры в электронной коммерции.

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#Алина Гурицкая#Образование#Новосибирск#Магазин#Покупки#Маркетплейс
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