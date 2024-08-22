Тело мужчины обнаружили в акватории Оби новосибирские спасатели

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Купальный сезон на территории Новосибирской области продолжается. В текущем году он вновь не обходится без жертв. Накануне из реки Обь извлекли тело мужчины. Погибшему было 55 лет, уточнили в пресс-службе МАСС.
После извлечения тело передано сотрудникам полиции. Правоохранителям предстоит определить причину гибели человека. Если будут обнаружены криминальные составляющие, то последует возбуждение уголовного дела и поиск вероятных виновников.
Отметим, что ранее были определены самые гиблые районы Новосибирской области по количеству утонувших.