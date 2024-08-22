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Берег реки

Тело мужчины обнаружили в акватории Оби новосибирские спасатели

22 августа 2024, 03:50
Фото: 1MI
Берег реки
Тело 55-летнего погибшего передали полицейским, сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирска.

Купальный сезон на территории Новосибирской области продолжается. В текущем году он вновь не обходится без жертв. Накануне из реки Обь извлекли тело мужчины. Погибшему было 55 лет, уточнили в пресс-службе МАСС.

После извлечения тело передано сотрудникам полиции. Правоохранителям предстоит определить причину гибели человека. Если будут обнаружены криминальные составляющие, то последует возбуждение уголовного дела и поиск вероятных виновников.

Отметим, что ранее были определены самые гиблые районы Новосибирской области по количеству утонувших.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#МАСС#Река Обь
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