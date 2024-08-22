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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Самые популярные имена в Новосибирской области

Тимур-Ахмат и Туан-Ань: ЗАГС озвучил самые редкие имена в Новосибирской область

22 августа 2024, 12:58
Фото: Photobank Ura Media
Самые популярные имена в Новосибирской области

Львы и Василисы чаще рождаются в Новосибирской области

В ЗАГС Новосибирской области рассказали, какие имена чаще всего дают новосибирцы новорожденным.

В Новосибирской области с начала 2024 года зарегистрировано рождение более 14,5 тысяч малышей. По данным управления по делам ЗАГС региона, традиционно мальчиков рождается немного больше, чем девочек: с начала года составлено 7628 актов о рождении мальчиков и 7035 актов о рождении девочек.

Интересным наблюдением стали популярные имена, которые в 2024 году выбирают родители для своих детей. Среди мальчиков чаще всего встречаются такие имена, как Артём, Михаил, Александр, Лев, Роман, Иван, Дмитрий, Тимофей, Матвей и Мирон. Эти имена уже давно утвердились в числе фаворитов, отражая традиционные предпочтения родителей.

Для девочек в этом году самыми популярными стали имена Ева, Виктория, Варвара, София, Алиса, Мария, Анна, Полина, Василиса и Ксения. Эти имена также прочно удерживают свои позиции на протяжении последних лет, отражая современные тренды в выборе женских имен.

Однако среди новорожденных встречаются и редкие, а иногда и весьма экзотические имена. Например, среди мальчиков были зарегистрированы такие необычные имена, как Аарон, Авдей, Градимир. Среди девочек же встречаются Амелина, Бажена и Глафира. Но особенно привлекают внимание уникальные и сложные составные имена, такие как Тимур-Ахмат, Туан-Ань и Давид-Теос-Гор-Дофин-Владимир, которые демонстрируют стремление родителей выделить своих детей с помощью редких и индивидуальных имен.

Такая разнообразие в выборе имен показывает, что традиции сочетаются с новыми веяниями, а родители всё чаще стремятся выбрать для своих детей не только красивые, но и уникальные имена, которые будут отличать их на фоне остальных.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Загс#Рождаемость#Имена
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