Тимур-Ахмат и Туан-Ань: ЗАГС озвучил самые редкие имена в Новосибирской область

Однако среди новорожденных встречаются и редкие, а иногда и весьма экзотические имена. Например, среди мальчиков были зарегистрированы такие необычные имена, как Аарон, Авдей, Градимир. Среди девочек же встречаются Амелина, Бажена и Глафира. Но особенно привлекают внимание уникальные и сложные составные имена, такие как Тимур-Ахмат, Туан-Ань и Давид-Теос-Гор-Дофин-Владимир, которые демонстрируют стремление родителей выделить своих детей с помощью редких и индивидуальных имен.