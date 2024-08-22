atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Травматолог Ефремов рассказал о вреде самокатов для детей

22 августа 2024, 12:16
Врач — травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов рассказал, почему самокаты являются самым вредным видом уличного транспорта для детей.

Современные дети и подростки имеют огромный выбор способов времяпрепровождения. Среди них — катание на различных видах уличного транспорта. Однако безобидное, на первый взгляд, развлечение может нанести вред ребенку. И разговор сейчас не о падениях, пишет VSE42.RU.

15–16 августа в Москве прошел форум для ведущих СМИ России «В фокусе — здоровье», организованный компанией «Гедеон Рихтер». Участники мероприятия, в частности, обсудили проблему формирования здоровой осанки у детей.

Отвечая на вопрос корреспондента VSE42.Ru, врач — травматолог-ортопед ГБУЗ «Городская поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы» Дмитрий Ефремов назвал самокат самым вредным видом уличного транспорта для несовершеннолетних. При этом именно самокаты россияне чаще всего покупают своим малышам раньше велосипедов, роликов и других средств для катания.

— Самокат не самая полезная вещь для ребенка, в первую очередь, для его осанки. Чаще всего ребенок встает на самокат той ногой, которая у него ведущая. Например, встал левой ногой, взялся за самокат двумя руками и поехал. Правая половина перегружается, а левая статична, — рассказал спикер.

В таком положении позвоночник оказывается изогнут. Если ребенок катается подолгу, то тело привыкает находиться в асимметричном положении.

Как отметил Дмитрий Ефремов, решить проблему можно сменой ног. Пять минут проехал — поменял ногу и едешь дальше, а потом опять меняешь. Однако сделать это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

— С легкостью воспользоваться этим советом могут только те, кто владеет обеими ногами одинаково, но таких людей очень мало, — отметил врач.

Поэтому для профилактики сколиоза следует ограничивать прогулки на самокате, заменяя его на велосипед, ролики или просто ходьбу.

Подпишитесь
Концертами и флешмобами отметили День флага России в Новосибирске
Сегодня, 09:29
Во взятках заподозрили директора школы искусств в Новосибирской области
Сегодня, 04:15
Тело мужчины обнаружили в акватории Оби новосибирские спасатели
Сегодня, 03:50
Уникального детеныша белолицых саки показали в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 03:15
ФАС нашли нарушения при строительстве учебного центра за 1,5 млрд в Новосибирске
Сегодня, 02:22
Мигранта ищут за сексуальные действия в отношении детей под Новосибирском
Вчера, 10:50