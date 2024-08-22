Травматолог Ефремов рассказал о вреде самокатов для детей

— Самокат не самая полезная вещь для ребенка, в первую очередь, для его осанки. Чаще всего ребенок встает на самокат той ногой, которая у него ведущая. Например, встал левой ногой, взялся за самокат двумя руками и поехал. Правая половина перегружается, а левая статична, — рассказал спикер.