Травматолог Ефремов рассказал о вреде самокатов для детей

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Современные дети и подростки имеют огромный выбор способов времяпрепровождения. Среди них — катание на различных видах уличного транспорта. Однако безобидное, на первый взгляд, развлечение может нанести вред ребенку. И разговор сейчас не о падениях, пишет VSE42.RU.
15–16 августа в Москве прошел форум для ведущих СМИ России «В фокусе — здоровье», организованный компанией «Гедеон Рихтер». Участники мероприятия, в частности, обсудили проблему формирования здоровой осанки у детей.
Отвечая на вопрос корреспондента VSE42.Ru, врач — травматолог-ортопед ГБУЗ «Городская поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы» Дмитрий Ефремов назвал самокат самым вредным видом уличного транспорта для несовершеннолетних. При этом именно самокаты россияне чаще всего покупают своим малышам раньше велосипедов, роликов и других средств для катания.
— Самокат не самая полезная вещь для ребенка, в первую очередь, для его осанки. Чаще всего ребенок встает на самокат той ногой, которая у него ведущая. Например, встал левой ногой, взялся за самокат двумя руками и поехал. Правая половина перегружается, а левая статична, — рассказал спикер.
В таком положении позвоночник оказывается изогнут. Если ребенок катается подолгу, то тело привыкает находиться в асимметричном положении.
Как отметил Дмитрий Ефремов, решить проблему можно сменой ног. Пять минут проехал — поменял ногу и едешь дальше, а потом опять меняешь. Однако сделать это сложнее, чем кажется на первый взгляд.
— С легкостью воспользоваться этим советом могут только те, кто владеет обеими ногами одинаково, но таких людей очень мало, — отметил врач.
Поэтому для профилактики сколиоза следует ограничивать прогулки на самокате, заменяя его на велосипед, ролики или просто ходьбу.