Туристический налог введут в 2025 году в республике Алтай

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
С 2025 года в республике Алтай начнут брать с приезжих туристический налог. Это предложение уже поддержало правительство региона. Предполагается, что за счет сбора с туристов бюджет республики будет ежегодно пополняться на 50-70 миллионов рублей.
Исполняющий обязанности главы республики Андрей Турчак заявил, что около 70% баз отдыха и гостевых домов Горного Алтая работают «в серую». По его поручению соответствующие министерства проработают вопрос, как сделать масштабный туристический бизнес легальным.
Чиновник добавил, что деньги от нового налога планируется отправить на социальную поддержку жителей республики и повышение зарплаты бюджетникам.
Уже известно, что туристический налог на территории республики Алтай может быть введен уже с 1 января следующего года. Сумма сбора пока не называлась.