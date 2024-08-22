Уникального детеныша белолицых саки показали в Новосибирском зоопарке

Сейчас уникальный малыш подрос и переехал в павильон. Его соседями стали пингвины и мелкие приматы. Кеша активно познает мир и начинает знакомиться с родителями. К маме и папе его пускают только под присмотром, чтобы исключить травмирование и конфликты.