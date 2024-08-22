Уникального детеныша белолицых саки показали в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Детеныш белолицых саки родился 12 мая. Событие оказалось уникальным, ведь рождение малыша этого вида стало первым в истории всех зоологических парков страны.
Юного примата назвали Кешей и забрали от матери. Самочка в силу обстоятельств не могла обеспечить полноценное кормление и уход. Приемной мамой для маленького белолицего саки стала заведующая ветеринарным отделом Светлана Верхоланцева. Иннокентий постоянно находился рядом с женщиной. Она обустроила ему уютное гнездо и кормила из бутылочки.
Сейчас уникальный малыш подрос и переехал в павильон. Его соседями стали пингвины и мелкие приматы. Кеша активно познает мир и начинает знакомиться с родителями. К маме и папе его пускают только под присмотром, чтобы исключить травмирование и конфликты.
Ранее в Новосибирском зоопарке разыгралась еще одна семейная драма. Подросших белых медвежат пересадили от мамы в другой вольер. Местные жители, сравнив животных с людьми, посчитали разъезд недопустимой мерой и очень эмоционально высказались в социальных сетях по этому поводу.