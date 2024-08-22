В гонке за звание Культурной столицы не будет участвовать Новосибирск

Как уже рассказывал Atas.Info, на финальной церемонии в Москве, где определялась культурная столица страны на 2024 год, столица Сибири упустила свой шанс, пропустив вперед себя Нижний Новгород. Тогда в кулуарах конкурса ходили слухи, что этот статус город не мог получить априори, так как накануне был Новогодней столицей России.