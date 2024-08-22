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Updated Сегодня, 03:24

В гонке за звание Культурной столицы не будет участвовать Новосибирск

В гонке за звание Культурной столицы не будет участвовать Новосибирск

22 августа 2024, 03:22
Фото: russia.travel
Новосибирск не участвует в гонке на право стать Культурной столицей России, но его жители могут отдать голос за соседей по СФО.

Новосибирск не будет претендовать на звание Культурной столицы России-2026. О причинах такого решения мэрия официально пока не сообщала.

Как уже рассказывал Atas.Info, на финальной церемонии в Москве, где определялась культурная столица страны на 2024 год, столица Сибири упустила свой шанс, пропустив вперед себя Нижний Новгород. Тогда в кулуарах конкурса ходили слухи, что этот статус город не мог получить априори, так как накануне был Новогодней столицей России.

Тем не менее, жители Новосибирска могут помочь обрести это звание одному из «друзей-соперников» по Сибирскому федеральному округу. Например, отдав свой голос соседним Кемерово или Томску. В конкурсе также участвуют омичи и иркутяне.

Голосование идет на портале Госуслуг. Причем система выборов позволяет отдать голос сразу за пять населенных пунктов из списка.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Омск#Новогодняя столица#Кемерово#СФО#Культурная столица#Томск#Иркутск
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