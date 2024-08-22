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В горах Алтая спасатели ищут туриста из Новосибирска

В горах Алтая спасатели ищут туриста из Новосибирска

22 августа 2024, 09:29
Фото: russia.travel
На Алтае новосибирский турист в одиночку отправился в поход, но попросил помощи из-за сложных погодных условий, следует из сообщения областного управления МЧС.

В горах Алтая спасатели МЧС разыскивают путешественника из Новосибирска, отправившегося в сложный поход в одиночку. Турист предварительно не зарегистрировал свой маршрут, рассказали в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.

17 августа новосибирцу удалось выйти на связь со спасателями: он сообщил, что попал в затруднительную ситуацию из-за внезапного снегопада и одновременного активного таяния ледника.

Сейчас путешественника ищут сотрудники Алтайского поисково-спасательного отряда. Его примерное местонахождение они определили, но в назначенное время сеанс связи с ним не состоялся.

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В МЧС напомнили, что в нынешнем году в алтайских горах произошло 13 происшествий с туристами. К сожалению, два человека погибли, а шестеро получили различные травмы. Удалось спасти девять туристов, в том числе и из Новосибирской области.

Например, в июле была оказана помощь двум путешественникам-новосибирцам: первый заблудился в окрестностях горы Бегемот, а второй — в Чемальском районе.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Горный Алтай#КЦ
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