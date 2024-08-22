В горах Алтая спасатели ищут туриста из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В горах Алтая спасатели МЧС разыскивают путешественника из Новосибирска, отправившегося в сложный поход в одиночку. Турист предварительно не зарегистрировал свой маршрут, рассказали в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.
17 августа новосибирцу удалось выйти на связь со спасателями: он сообщил, что попал в затруднительную ситуацию из-за внезапного снегопада и одновременного активного таяния ледника.
Сейчас путешественника ищут сотрудники Алтайского поисково-спасательного отряда. Его примерное местонахождение они определили, но в назначенное время сеанс связи с ним не состоялся.
В МЧС напомнили, что в нынешнем году в алтайских горах произошло 13 происшествий с туристами. К сожалению, два человека погибли, а шестеро получили различные травмы. Удалось спасти девять туристов, в том числе и из Новосибирской области.
Например, в июле была оказана помощь двум путешественникам-новосибирцам: первый заблудился в окрестностях горы Бегемот, а второй — в Чемальском районе.