В начальном списке олимпийского резерва России заявлено 1124 спортсмена

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В список включены фамилии атлетов в возрасте от 14 до 16 лет, занимающихся олимпийскими видами спорта. С целью поддержки этих талантливых спортсменов ОКР запустил проект «Олимпийский резерв — детям лучшее». Его презентация прошла в Москве 21 августа. Основная задача этого проекта — поддерживать систему подготовки российских спортсменов, обеспечивать преемственность поколений, мотивировать молодежь выбирать спорт в качестве будущей профессии. Особое внимание уделяется регионам, где начинают свою спортивную карьеру молодые атлеты, передает newstracker.ru.
В настоящее время Олимпийский комитет России работает над тем, чтобы сформировать новое поколение спортсменов, способных достигать выдающихся результатов в спорте высших достижений. Эти атлеты будут представлять нашу страну на крупных соревнованиях и одерживать победы в состязаниях с достойными соперниками.
В перечне, составленном ОКР, перечислены фамилии 1124 спортсменов из 78 регионов, занимающихся 35 видами спорта, которые, по предварительным данным, будут включены в программу предстоящих юношеских Олимпийских игр. Список будет актуализироваться ежегодно.
В 2026 году спортсмены из олимпийского резерва России будут иметь возможность продемонстрировать свои способности на юношеской Олимпиаде в Сенегале. Наша сборная примет участие в этом спортивном событии без каких-либо ограничений и с использованием всей национальной атрибутики.
Проект «Олимпийский резерв — детям лучшее» получит финансирование в размере двухсот тридцати миллионов рублей до конца текущего года. Молодым спортсменам предстоит показать выдающиеся результаты на Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Брисбене, на зимних Олимпийских играх 2030 и 2034 годов, занять одно из трех призовых мест в общекомандном зачете.
На следующий день после презентации проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее» прошла научная конференция. Мероприятие было посвящено десятилетию инновационного центра ОКР. Этот центр работает с национальными командами и молодыми спортсменами. В своей деятельности он использует уникальные практики, технологии и научно-методологические разработки. У центра три площадки. Они находятся в Москве, Сочи и Кисловодске.
На конференции обсуждались вопросы формирования и поддержки олимпийского резерва страны. ОКР, как ведущая спортивная организация и центр спортивной экспертизы в России, обещает поддерживать молодых спортсменов, которые достигли высоких результатов на своем поприще и благодаря этому вошли в олимпийский резерв.