В начальном списке олимпийского резерва России заявлено 1124 спортсмена

На следующий день после презентации проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее» прошла научная конференция. Мероприятие было посвящено десятилетию инновационного центра ОКР. Этот центр работает с национальными командами и молодыми спортсменами. В своей деятельности он использует уникальные практики, технологии и научно-методологические разработки. У центра три площадки. Они находятся в Москве, Сочи и Кисловодске.