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Во взятках заподозрили директора школы искусств в Новосибирской области

Во взятках заподозрили директора школы искусств в Новосибирской области

22 августа 2024, 04:15
Фото: 1MI
Директора школы искусств города Обь заподозрили во взятках, следует из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Сразу под четыре уголовных дела попала в Новосибирской области педагог и одновременно муниципальный депутат города Обь: женщину заподозрили в получении взяток от сотрудников.

Как сообщил Atas.Info источник, близкий к следствию, речь идет о директоре городской Детской школы искусств Ольге Киселевой, расположенной на Геодезической улице. Она является депутатом пятого созыва местного Совета депутатов.

Следствие полагает, что Киселева могла получать взятки от своих подчиненных, угрожая им всяческими карьерными невзгодами. Суммы взяток колебались от 15 и до 290 тысяч рублей.

Где сейчас находится работник образования и депутат, пока неизвестно. Указанные на официальном сайте школы телефоны не отвечают. Паблик школы искусств в ВК публикует поздравления с Днем Российского флага.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Уголовное дело#Прокуратура#Взятки#Директор школы искусств
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