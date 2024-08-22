Во взятках заподозрили директора школы искусств в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Сразу под четыре уголовных дела попала в Новосибирской области педагог и одновременно муниципальный депутат города Обь: женщину заподозрили в получении взяток от сотрудников.
Как сообщил Atas.Info источник, близкий к следствию, речь идет о директоре городской Детской школы искусств Ольге Киселевой, расположенной на Геодезической улице. Она является депутатом пятого созыва местного Совета депутатов.
Следствие полагает, что Киселева могла получать взятки от своих подчиненных, угрожая им всяческими карьерными невзгодами. Суммы взяток колебались от 15 и до 290 тысяч рублей.
Где сейчас находится работник образования и депутат, пока неизвестно. Указанные на официальном сайте школы телефоны не отвечают. Паблик школы искусств в ВК публикует поздравления с Днем Российского флага.