Запах серы от завода в Новосибирске и жалобы жителей заинтересовали Бастрыкина

Жители Первомайского района Новосибирска рассказали о невыносимом запахе серы, который уже длительное время ощущается в окрестностях микрорайона Весенний. По их словам, вонь исходит от находящегося неподалеку завода «Желдорреммаш», где ремонтируют локомотивы. По мнению жителей микрорайона Весенний, исходящие от завода токсичные вещества, негативно сказываются на их здоровье, вызывая в том числе и различные аллергии.