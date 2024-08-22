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Сильный запах

Запах серы от завода в Новосибирске и жалобы жителей заинтересовали Бастрыкина

22 августа 2024, 04:49
Фото: 1MI
Сильный запах
Новосибирцы обратились в интернет-приемную Следственного комитета с жалобой на вонь от местного завода, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Жители Первомайского района Новосибирска рассказали о невыносимом запахе серы, который уже длительное время ощущается в окрестностях микрорайона Весенний. По их словам, вонь исходит от находящегося неподалеку завода «Желдорреммаш», где ремонтируют локомотивы. По мнению жителей микрорайона Весенний, исходящие от завода токсичные вещества, негативно сказываются на их здоровье, вызывая в том числе и различные аллергии.

Новосибирцы полагают, что на предприятии постоянно нарушается природоохранное законодательство. В то же время рядом стоит много жилых домов и работают детские сады и школы. Информацию сибиряки сообщили в интернет-приемную Следственного комитета, глава которого, Александр Бастрыкин, затребовал у своих новосибирских подчиненных доклад.

Председатель СКР Александр Бастрыкин постоянно обращает внимание на происходящее в Новосибирске. Не так давно он потребовал возбудить уголовное дело в отношении мужчины, избившего молотком молодого парня.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Завод#Природоохранное законодательство#Токсичные вещества
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