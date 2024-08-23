Автосалон продал за два млн ржавое «ведро на колесах» жительнице Новосибирска

Женщине навязали покупку именно этой машины, причем в кредит и с выгодными условиями. Саму иномарку сибирячке показали лишь в конце: она была вся грязной. Продавцы уверяли покупательницу, что транспортное средство в идеальном состоянии, но только запылилось на складе.