Автосалон продал за два млн ржавое «ведро на колесах» жительнице Новосибирска

Posted 23 августа 2024, 10:03
Published 23 августа 2024, 10:03
Modified 23 августа 2024, 10:05
Updated 23 августа 2024, 10:05
Один из автосалонов уговорил покупательницу Евгению Чернокозинскую приобрести машину Chery Tiggo 2017 года. Казалось бы, что она считается по времени не старой, но с ней оказалось гораздо больше проблем, чем с отечественным автовазом.
Женщине навязали покупку именно этой машины, причем в кредит и с выгодными условиями. Саму иномарку сибирячке показали лишь в конце: она была вся грязной. Продавцы уверяли покупательницу, что транспортное средство в идеальном состоянии, но только запылилось на складе.
Автоледи машину купила, а свою ошибку осознала только утром, пишет «Сибкрай». Обошелся автомобиль ей в 2 млн рублей. Само же авто было в непригодном состоянии. Евгения отправила машину на техэкспертизу, которая показала различные царапины, трещины, ржавчину, а также неисправные тормоза.
Салон обратно принимать купленную машину не стал. Теперь разочарованная покупательница намерена добиться справедливости в суде, ведь ездить на иномарке просто невозможно.
Одна сибирячка не выдержала и расколотила гантелью автомобиль своего бывшего: ее назвали сумасшедшей брюнеткой.