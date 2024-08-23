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Posted 23 августа 2024, 10:03

Published 23 августа 2024, 10:03

Modified 23 августа 2024, 10:05

Updated 23 августа 2024, 10:05

Машина была гнилая

Автосалон продал за два млн ржавое «ведро на колесах» жительнице Новосибирска

23 августа 2024, 10:03
Фото: 1MI. Машина была гнилая

Ржавую машину за пару миллионов в кредит продал новосибирский автосалон

В Новосибирске жительницу обманул автосалон, продав убитую машину, о чем рассказала сама сибирячка.

Один из автосалонов уговорил покупательницу Евгению Чернокозинскую приобрести машину Chery Tiggo 2017 года. Казалось бы, что она считается по времени не старой, но с ней оказалось гораздо больше проблем, чем с отечественным автовазом.

Женщине навязали покупку именно этой машины, причем в кредит и с выгодными условиями. Саму иномарку сибирячке показали лишь в конце: она была вся грязной. Продавцы уверяли покупательницу, что транспортное средство в идеальном состоянии, но только запылилось на складе.

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Автоледи машину купила, а свою ошибку осознала только утром, пишет «Сибкрай». Обошелся автомобиль ей в 2 млн рублей. Само же авто было в непригодном состоянии. Евгения отправила машину на техэкспертизу, которая показала различные царапины, трещины, ржавчину, а также неисправные тормоза.

Салон обратно принимать купленную машину не стал. Теперь разочарованная покупательница намерена добиться справедливости в суде, ведь ездить на иномарке просто невозможно.

Одна сибирячка не выдержала и расколотила гантелью автомобиль своего бывшего: ее назвали сумасшедшей брюнеткой.

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