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Британский турист поразил подписчиков ценами в Таиланде

Британский турист поразил подписчиков ценами в Таиланде

23 августа 2024, 11:00
Фото: 1MI
Блогер и путешественник показал, что можно купить в Таиланде, потратив лишь один фунт стерлингов.

Блогер и путешественник из Великобритании Уоррен Роби удивил своих подписчиков, продемонстрировав, что он купил всего за один фунт стерлингов в обычном магазине в Таиланде. На TikTok Роби подписано более трех миллионов пользователей.

Сейчас один фунт стерлингов эквивалентен сумме около 120 рублей. В Таиланде это примерно 50 местных бат. Для эксперимента блогер выбрал сетевой магазин 7-Eleven, который посещают и туристы, и местные жители.

Турист приобрел там банку Red Bull местного производства, пачку чипсов со вкусом барбекю, банку желе и леденец. На оставшиеся деньги продавец предложил британцу еще и пачку печенья.

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Подписчики блогера с удивлением прокомментировали его видеоролик. Один из них заявил, что в Великобритании подобный набор продуктов обошелся бы не меньше чем в 35 фунтов стерлингов, то есть около 4200 рублей.

Еще один подписчик написал, что банка Red Bull в магазине у его дома стоит 4,5 фунта (540 рублей). Британцы написали, что подобные цены были у них в 90-х годах.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Таиланд#КЦ
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