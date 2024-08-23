Британский турист поразил подписчиков ценами в Таиланде

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Блогер и путешественник из Великобритании Уоррен Роби удивил своих подписчиков, продемонстрировав, что он купил всего за один фунт стерлингов в обычном магазине в Таиланде. На TikTok Роби подписано более трех миллионов пользователей.
Сейчас один фунт стерлингов эквивалентен сумме около 120 рублей. В Таиланде это примерно 50 местных бат. Для эксперимента блогер выбрал сетевой магазин 7-Eleven, который посещают и туристы, и местные жители.
Турист приобрел там банку Red Bull местного производства, пачку чипсов со вкусом барбекю, банку желе и леденец. На оставшиеся деньги продавец предложил британцу еще и пачку печенья.
Подписчики блогера с удивлением прокомментировали его видеоролик. Один из них заявил, что в Великобритании подобный набор продуктов обошелся бы не меньше чем в 35 фунтов стерлингов, то есть около 4200 рублей.
Еще один подписчик написал, что банка Red Bull в магазине у его дома стоит 4,5 фунта (540 рублей). Британцы написали, что подобные цены были у них в 90-х годах.