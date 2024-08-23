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Published Сегодня, 02:04

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Updated Сегодня, 02:06

Дождь прольет на выходных

Дождь и гроза обрушатся на регион в ближайшие выходные

23 августа 2024, 02:04
Фото: Алёна Рогонова / atas.info
Дождь прольет на выходных

Дождь и гроза обрушатся на Новосибирскую область в ближайшие выходные

Дождь прольет в Новосибирске и области все выходные: синоптики опубликовали прогноз погоды на 24 и 25 августа.

В субботу, 24 августа, утром пройдет дождь, воздух прогреется до +16. Днем потеплеет до +24. Вечером осадков не будет.

В воскресенье, 25 августа, начнется дождь и не остановится он до конца понедельника. В выходной станет весьма прохладно: от +15 до +19. Такой прогноз представила «Яндекс. Погода».

По данным gismeteo, все два дня пройдут дожди без остановки. При этом суббота станет самым теплым днем, когда столбик термометра покажет +25.

А вот сайт world-weather дождей не обещает, лишь вечернюю грозу в воскресенье. Непогода — не повод откладывать жизнь на потом, так как в Новосибирске пройдут десятки разных мероприятий в эти дни.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Выходные#Дождь#Погода в выходные
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