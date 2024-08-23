Дождь и гроза обрушатся на регион в ближайшие выходные

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
Modified Сегодня, 02:06
Updated Сегодня, 02:06
В субботу, 24 августа, утром пройдет дождь, воздух прогреется до +16. Днем потеплеет до +24. Вечером осадков не будет.
В воскресенье, 25 августа, начнется дождь и не остановится он до конца понедельника. В выходной станет весьма прохладно: от +15 до +19. Такой прогноз представила «Яндекс. Погода».
По данным gismeteo, все два дня пройдут дожди без остановки. При этом суббота станет самым теплым днем, когда столбик термометра покажет +25.
А вот сайт world-weather дождей не обещает, лишь вечернюю грозу в воскресенье. Непогода — не повод откладывать жизнь на потом, так как в Новосибирске пройдут десятки разных мероприятий в эти дни.