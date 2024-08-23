Еще два мигрантских кафе закрыли в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В Следком пожаловались на работу двух кафе в Ленинском районе. Там нашли нарушения миграционного закона, а также СанПиНа.
Работу общепита проверяли разные ведомства: Роспотребнадзор, МЧС, полиция. СК организовал проверку по факту выявленных нарушений. На время проверки заведения закрыты. Проводятся экспертизы.
Недавно также прикрыли два кафе в Хилокском микрорайоне. Тем временем в Новосибирске даже открыли «Горячую линию» для жалоб на мигрантов.