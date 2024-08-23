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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Мигранты нарушали закон

Еще два мигрантских кафе закрыли в Новосибирске

23 августа 2024, 04:24
Фото: 1MI
Мигранты нарушали закон
Несколько заведений общепита, где работали мигранты, закрыли в Новосибирске, подробности дали в СК.

В Следком пожаловались на работу двух кафе в Ленинском районе. Там нашли нарушения миграционного закона, а также СанПиНа.

Работу общепита проверяли разные ведомства: Роспотребнадзор, МЧС, полиция. СК организовал проверку по факту выявленных нарушений. На время проверки заведения закрыты. Проводятся экспертизы.

Недавно также прикрыли два кафе в Хилокском микрорайоне. Тем временем в Новосибирске даже открыли «Горячую линию» для жалоб на мигрантов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Проверка#Кафе#Дело#Мигрантские кафе
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