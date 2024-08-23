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Губернатор пригласил всех для участия в форуме

Губернатор Андрей Травников обозначил ключевые особенности форума «Технопром-2024»

23 августа 2024, 03:51
Фото: Пресс-центр правительства НСО
Губернатор пригласил всех для участия в форуме
Новосибирская область готова к проведению XI «Технопрома» — международный форум технологического развития, организаторами которого выступают правительство РФ, правительство Новосибирской области, СО РАН и НГУ, пройдет в нашем регионе уже на следующей неделе.

XI Международный форум технологического развития «Технопром» откроется в регионе 27 августа. На нем традиционно обсудят не просто передовые решения, а технологии завтрашнего дня.

В 2024 году «Технопром» становится главным местом для координации усилий науки, образования, бизнеса и органов госвласти. Целый ряд мероприятий посветят работам молодым ученым и студентам. Все желающие могут зарегистрироваться для участия в форуме, сообщил губернатор Андрей Травников.

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Мероприятие проработает ровно четыре дня: с 27 по 30 августа. Главной темой года станет «Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России».

«Технопром» пройдет в 11-й раз в рамках Российской научно-технологической недели. В этот раз на мероприятии соберется более 12 тысяч участников из различных научных, образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководители государственных органов, инвесторы и предприниматели в сфере технологий со всех уголков России. Кроме основного мероприятия, в рамках «Технопрома» состоится ТехноАрт — культурная программа форума.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Губернатор#Технопром#Форум#Предприниматели
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