Губернатор Андрей Травников обозначил ключевые особенности форума «Технопром-2024»

«Технопром» пройдет в 11-й раз в рамках Российской научно-технологической недели. В этот раз на мероприятии соберется более 12 тысяч участников из различных научных, образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководители государственных органов, инвесторы и предприниматели в сфере технологий со всех уголков России. Кроме основного мероприятия, в рамках «Технопрома» состоится ТехноАрт — культурная программа форума.