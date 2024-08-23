Канал незаконной миграции накрыли силовики в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Поддельные документы создавали работники фирм для мигрантов. Они обманывали миграционный отдел, внося информацию о фиктивном месте проживания иностранцев.
На деле же это нарушало закон. Нелегалов ставили на учет или продлевали регистрацию, тем самым легализируя нахождение на территории страны.
Преступную схему раскрыли. В дома к организаторам пришли силовики с обысками. У задержанных забрали телефоны, ноутбуки, карты. Возбуждено дело. Один подозреваемый сейчас под домашним арестом.
После другого рейда по факту выявления нарушений миграционного законодательства, из страны выдворили семь иностранцев.