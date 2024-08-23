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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

СОБР

Канал незаконной миграции накрыли силовики в Новосибирске

23 августа 2024, 06:57
Фото: 1MI
СОБР
В Новосибирске накрыли канал незаконной миграции: к организаторам пришли с обысками, сообщили в МВД.

Поддельные документы создавали работники фирм для мигрантов. Они обманывали миграционный отдел, внося информацию о фиктивном месте проживания иностранцев.

На деле же это нарушало закон. Нелегалов ставили на учет или продлевали регистрацию, тем самым легализируя нахождение на территории страны.

Преступную схему раскрыли. В дома к организаторам пришли силовики с обысками. У задержанных забрали телефоны, ноутбуки, карты. Возбуждено дело. Один подозреваемый сейчас под домашним арестом.

Видео: ГУ МВД

После другого рейда по факту выявления нарушений миграционного законодательства, из страны выдворили семь иностранцев.

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