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Предполагается, что наказывать нарушителей будут сами компании кикшеринга

Куда жаловаться на самокатчиков, рассказали пешеходам и автомобилистам

23 августа 2024, 04:32
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Предполагается, что наказывать нарушителей будут сами компании кикшеринга

В ГАИ Новосибирска рассказали, куда жаловаться на самокатчиков-нарушителей

Дорожная полиция призывает снимать случаи нарушения правил самокатчиками и присылать в специальный чат-бот, сообщил замначальника регионального управления ГАИ.

Ассоциация операторов микромобильности запустила специальный чат-бот @Samokat_ru_bot в мессенджере Telegram, который собирает данные о нарушениях, допущенных водителями электросамокатов. В настоящее время в городе количество невнимательных самокатчиков увеличилось. Они устраивают аварии, в которых есть пострадавшие. В ГАИ Новосибирской области призывают всех, кто стал свидетелем случаев нарушения ПДД, снимать фото- и видеоматериалы и отправлять буту с указанием точного времени и места.

«Очень положительно и очень грамотно реагируют на эти нарушения агрегаторы. У них имеются значительные санкции, вплоть до блокировки аккаунтов, до 10 тысяч на пользователя накладывается штраф», — заявил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Новосибирской области Андрей Кузнецов.

Кузнецов добавил, что точки зрения правил дорожного движения, электросамокат — транспортное средство, что накладывает на пользователей значительные ограничения и обязанности. А за нарушения, допущенные несовершеннолетними, ответственность несут их родители. В зависимости от тяжести нарушения, административная статья может быть переквалифицирована на уголовную.

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