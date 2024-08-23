Куда жаловаться на самокатчиков, рассказали пешеходам и автомобилистам

Ассоциация операторов микромобильности запустила специальный чат-бот @Samokat_ru_bot в мессенджере Telegram, который собирает данные о нарушениях, допущенных водителями электросамокатов. В настоящее время в городе количество невнимательных самокатчиков увеличилось. Они устраивают аварии, в которых есть пострадавшие. В ГАИ Новосибирской области призывают всех, кто стал свидетелем случаев нарушения ПДД, снимать фото- и видеоматериалы и отправлять буту с указанием точного времени и места.