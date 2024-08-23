Куда жаловаться на самокатчиков, рассказали пешеходам и автомобилистам

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Ассоциация операторов микромобильности запустила специальный чат-бот @Samokat_ru_bot в мессенджере Telegram, который собирает данные о нарушениях, допущенных водителями электросамокатов. В настоящее время в городе количество невнимательных самокатчиков увеличилось. Они устраивают аварии, в которых есть пострадавшие. В ГАИ Новосибирской области призывают всех, кто стал свидетелем случаев нарушения ПДД, снимать фото- и видеоматериалы и отправлять буту с указанием точного времени и места.
«Очень положительно и очень грамотно реагируют на эти нарушения агрегаторы. У них имеются значительные санкции, вплоть до блокировки аккаунтов, до 10 тысяч на пользователя накладывается штраф», — заявил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Новосибирской области Андрей Кузнецов.
Кузнецов добавил, что точки зрения правил дорожного движения, электросамокат — транспортное средство, что накладывает на пользователей значительные ограничения и обязанности. А за нарушения, допущенные несовершеннолетними, ответственность несут их родители. В зависимости от тяжести нарушения, административная статья может быть переквалифицирована на уголовную.