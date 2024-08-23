Курорт Сбера «Манжерок» ждет масштабное преобразование — подробности

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
7 сентября на вершине горы Синюха откроется панорамный ресторан, он будет работать для всех гостей.
«Там можно будет позавтракать, пообедать и поужинать. Встретить рассвет или, наоборот, проводить закат», — анонсировал Владимир Щербинин.
Также в 2024 году откроют первый этап парка семейных приключений недалеко от отеля, запустят родельбан и тюбинг.
«До середины лета следующего года откроем его основную часть. Парк строится, развивается. В планах — построить большой конгресс-холл на 3 тысячи человек. Он будет принимать абсолютно любые мероприятия в разных форматах — от концертов до форумов на самых высоких уровнях», — говорит Владимир Щербинин.
В 2024 году инфраструктура курорта пополнится новыми объектами — количество подъемников увеличится до пяти, трассы станут длиннее на 15 км.
«В этом году запустим два новых подъемника. Через год-полтора появятся еще порядка 46 км трасс, через 2-3 года дойдут до 100 км. Всего в перспективе есть планы на 225 км горнолыжных трасс — это длиннее, чем в Сочи».
Две новые канатные дороги запустят в день открытия горнолыжного сезона — 30 ноября.
Увеличение количества туристов требует новых мест. С этой целью построят семейные виллы, в дальнейших планах — гостиницу уровня 5 звезд порядка на 250 мест.
Появится на территории курорта и торговая галерея, где можно будет купить уникальную продукцию Алтая, «взять с собой его частичку».
Первый подъемник на всесезонном курорте запустили в 2019 году. Сейчас их три, в ноябре-2024 станет пять.
Чемпионат России по горнолыжному спорту в 2025 году пройдет в «Манжероке».
«Для этого мы сделали отдельные трассы, гости не заметят никакого дискомфорта в дни соревнований», — пообещал генеральный директор горнолыжного курорта.