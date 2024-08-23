Мемориал в годовщину смерти Пригожина и Уткина появился в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Его поставили военные в Нарымском сквере. Евгений Пригожин основал ЧВК «Вагнер», а Дмитрий Уткин был его «правой рукой».
Они погибли 23 августа 2023 года в результате падения самолета. Воздушное судно летело из столицы в соседний Санкт-Петербург, но упало под Тверью. Всего в салоне было 10 человек, никто из них не выжил.
В эту дату появился стенд с портретами Пригожина и Уткина, а также памятные цветы, возложенные погибшим военнослужащим.
Памятный мемориал уже был в Новосибирске, но его постоянно убирали. Не все сибиряки верили в смерть Пригожина.