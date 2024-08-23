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Пригожин погиб год назад

Мемориал в годовщину смерти Пригожина и Уткина появился в Новосибирске

23 августа 2024, 09:29
Фото: atas.info
Пригожин погиб год назад
В годовщину гибели Евгения Пригожина в городе установили мемориал, сообщают гости, присутствовавшие на церемонии.

Его поставили военные в Нарымском сквере. Евгений Пригожин основал ЧВК «Вагнер», а Дмитрий Уткин был его «правой рукой».

Они погибли 23 августа 2023 года в результате падения самолета. Воздушное судно летело из столицы в соседний Санкт-Петербург, но упало под Тверью. Всего в салоне было 10 человек, никто из них не выжил.

В эту дату появился стенд с портретами Пригожина и Уткина, а также памятные цветы, возложенные погибшим военнослужащим.

Фото: Telegram-канал «Сибирьмедиа»

Памятный мемориал уже был в Новосибирске, но его постоянно убирали. Не все сибиряки верили в смерть Пригожина.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Гибель#Крушение#Мемориал#Евгений Пригожин#Дмитрий Уткин
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