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О планах своих осенних путешествий рассказали новосибирцы

О планах своих осенних путешествий рассказали новосибирцы

23 августа 2024, 10:59
Фото: russia.travel
45% жителей Новосибирска запланировали свой отпуск на осень, следует из опроса. проведенного сервисом SuperJob.

Примерно 45% трудоустроенных жителей Новосибирска запланировали свой очередной отпуск на осень 2024 года. 13% намерены отправиться в путешествие по стране, и лишь 6% полетят за рубеж, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

Самым популярным направлением внутри России являются курорты Краснодарского края — Сочи и Анапа. Далее следует Кавказ, в частности — Дагестан, и города Золотого кольца России (Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский и Сергиев Посад.

Кроме того, путешественники называли Карелию, озеро Байкал, и обе столицы — Москву и Санкт-Петербург.

Что же касается заграничных путешествий, то новосибирские туристы отдают предпочтение Турции, далее следует Египет и Таиланд.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#КЦ
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