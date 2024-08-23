О планах своих осенних путешествий рассказали новосибирцы

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Примерно 45% трудоустроенных жителей Новосибирска запланировали свой очередной отпуск на осень 2024 года. 13% намерены отправиться в путешествие по стране, и лишь 6% полетят за рубеж, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.
Самым популярным направлением внутри России являются курорты Краснодарского края — Сочи и Анапа. Далее следует Кавказ, в частности — Дагестан, и города Золотого кольца России (Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский и Сергиев Посад.
Кроме того, путешественники называли Карелию, озеро Байкал, и обе столицы — Москву и Санкт-Петербург.