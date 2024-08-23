Отшельница Агафья Лыкова прислала гостинец старообрядцам Новосибирска

Posted 23 августа 2024, 10:59
Published 23 августа 2024, 10:59
Modified 23 августа 2024, 11:01
Updated 23 августа 2024, 11:01
Известная на весь мир отшельница Агафья Лыкова передала старообрядцам Новосибирска гостинец — постный пирог с морковью, тыквой и рисом.
Накануне столицу Сибири с неофициальным визитом посетил митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Он угостил старообрядцев пирогом от Лыковой, который был съеден в трапезной Кафедрального собора на улице Байдукова.
Кроме того, митрополит передал в Музей истории старообрядчества Сибири подаренный ему живущей в уединении Лыковой туесок из березы.
Из Новосибирска Корнилий отправился в Томскую область, где 24 августа состоится Крестный ход к месту разрушенных Михайло-Архангельских скитов, где обитали старообрядцы.