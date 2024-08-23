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Posted 23 августа 2024, 12:39

Published 23 августа 2024, 12:39

Modified 23 августа 2024, 12:41

Updated 23 августа 2024, 12:41

Пожилой мужчина задохнулся в погребе в Новосибирске

23 августа 2024, 12:39
В Новосибирске произошел очередной несчастный случай с человеком, решившим почистить погреб, следует из сообщения Службе аварийно-спасательных работ Новосибирска.

В Ленинском районе Новосибирска в пятницу, 23 августа, пожилой мужчина погиб во время уборки в собственном погребе. О трагедии сообщили в городской Службе аварийно-спасательных работ.

Родившийся в 1950 году пенсионер забрался в свой находящейся на Янтарной улице погреб, чтобы привести его в порядок перед зимой. Там ему стало плохо: мужчина потерял сознание и в себя уже не пришел.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МАСС надели на потерпевшего кислородную маску, но все усилия оказались тщетными. В городской Службе аварийно-спасательных работ напоминают жителям Новосибирска о необходимости при просушке погреба проявлять осторожность.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Трагедия#Ленинский район#Погреб#Пожилой мужчина
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