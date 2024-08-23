Пожилой мужчина задохнулся в погребе в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Ленинском районе Новосибирска в пятницу, 23 августа, пожилой мужчина погиб во время уборки в собственном погребе. О трагедии сообщили в городской Службе аварийно-спасательных работ.
Родившийся в 1950 году пенсионер забрался в свой находящейся на Янтарной улице погреб, чтобы привести его в порядок перед зимой. Там ему стало плохо: мужчина потерял сознание и в себя уже не пришел.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МАСС надели на потерпевшего кислородную маску, но все усилия оказались тщетными. В городской Службе аварийно-спасательных работ напоминают жителям Новосибирска о необходимости при просушке погреба проявлять осторожность.