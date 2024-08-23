Приехавших в Европу туристов обманывают с помощью браслетов

Джессика Данте рекомендует туристам игнорировать таких «продавцов» и ни в коем случае не брать браслет в руки. Целью злоумышленника является как раз всучить вам браслет, от покупки которого будет уже ложно отказаться, так как учтивый продавец внезапно становится агрессивным.