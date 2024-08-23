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Published Сегодня, 09:32

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Приехавших в Европу туристов обманывают с помощью браслетов

Приехавших в Европу туристов обманывают с помощью браслетов

23 августа 2024, 09:32
Фото: atas.info
Путешественники жалуются на новый вид мошенничества, охвативший крупные туристические центры Европы — не исключено, что простой метод скоро появится и в России.

Европу летом 2024 года охватило «браслетное мошенничество», жертвами которого становятся обычно путешественники. По мнению экспертов, злоумышленники как правило действуют в крупных туристических центрах, и делают все демонстративно, не стесняясь чужого внимания.

В качестве объекта мошенники обычно выбирают пару, совершающую романтическое путешествие в Рим, Барселону или Париж. Хотя в данном контексте название города значения не имеет.

Как рассказала британский эксперт по путешествиям Джессика Данте, обманщики играют на романтических чувствах, заставляя мужчину из пары достать кошелек. чтобы не ранить чувства своей подруги.

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Итак, мошенник предлагает туристу приобрести для дамы на память о поездке симпатичный браслетик, но когда мужчина дает согласие, ему озвучивается несусветная стоимость безделушки.

Большинство путешественников предпочитают сделать вид, что ничего особенного не произошло, и покупают браслет. Некоторые устраивают скандал, в котором принимают активное участие и сообщники продавца, обворовывающие в этот момент туриста.

Джессика Данте рекомендует туристам игнорировать таких «продавцов» и ни в коем случае не брать браслет в руки. Целью злоумышленника является как раз всучить вам браслет, от покупки которого будет уже ложно отказаться, так как учтивый продавец внезапно становится агрессивным.

Скорее всего, «браслетное мошенничество» скоро окажется в арсенале хитрецов, обманывающих беспечных туристов на набережных российских курортов.

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#Юрий Фомиченко#Мошенничество#Туризм#Путешествия#Мошенники#КЦ
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